Mucize bebek 5. kattan düştü, çamaşır ipi sayesinde hayata tutundu

Ordu’da bir apartmanın 5'inci katından düşen 1,5 yaşındaki bebek, ölümden döndü. Alt katlardaki balkon iplerine çarpıp, 1'inci kattaki balkona düşen bebek Yakup Efe Doğan, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

DHA’dan Nedim Kovan’ın haberinde yer alan iddiaya göre olay bugün Ordu'nun Altınordu İlçesi'ne bağlı Bucak Mahallesi'nde meydana geldi. Balkonda bulunan Yakup Efe Doğan, dengesini kaybederek düştü. Doğan'ın düşme sırasında hızını alt katlardaki balkonlarda asılı bulunan çamaşırlar ve çamaşır ipleri yavaşlattı. 1'inci kattaki balkonun çamaşır ipine çarpan küçük Doğan, balkonun içine düştü.

Ailesi tarafından Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi'ne götürülen Yakup Efe Doğan buradan ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Acil serviste ilk müdahalesi yapılarak tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Binanın 1'nci katında oturan Bayram Er, "Evde otururken gürültü duydum. Balkon çöktü zannettim. En son kattan düştü. Ufak bir ağlaması vardı. Allah korudu bu bir mucize" dedi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.