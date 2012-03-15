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Mucize ameliyatta Türk doktor da vardı

ABD’de 29 Aralık’ta tarihin bir çocuk üzerinde yapılan ilk dörtlü organ naklini gerçekleştiren ekipte Türk cerrah Akın Tekin de vardı.

15 Mart 2012 08:21

T24- Dünyada bugüne kadar sadece 82 kişide görülen Wolcott-Rallison hastası 6 yaşındaki çocuğa karaciğer, iki böbrek ve pankreas nakledildi. Yunan Prof. Takis başkanlığındaki ekipte Türk cerrah Akın Tekin de yer aldı.


Hürriyet gazetesindeki habere göre, ABD’nin Miami kentindeki Holtz Çocuk Hastanesi, 29 Aralık’ta tarihin bir çocuk üzerinde yapılan ilk dörtlü organ nakline sahne oldu. Dünyada bugüne kadar sadece 82 kişide görülmüş olan Wolcott-Rallison sendromu hastalığından mustarip 6 yaşındaki Arnavut asıllı Angela Bushi, o gün, aralarında Türk doktor Akın Tekin’in de bulunduğu bir ekibin 14 saat süren operasyonu sonucu yeni bir karaciğer, iki böbrek ve pankreasa sahip oldu.

Prof. Andreas Takis düzenlenen basın toplantısında Angela’nın artık tamamen iyileştiğini ve insülin tedavisine ihtiyaç duymadığını söyledi. Operasyonda üç ay sonra Dr. Akın Tekin’in kucağında basın toplantısına çıkan Angela objektiflere mutlulukla gülümserken küçük kızın annesi Valbona, “Doktorlar bir mucize gerçekleştirdi” dedi. 

Angela’nın kurtulması Bushi ailesinde buruk bir sevinçle karşılandı. Çünkü ailenin küçük kızı Alicia, geçen yıl daha teşhis konulamadan 18 aylıkken yaşamını yitirdi. Angela ve Alicia bir yaşlarına girmeden insülin iğnelerine bağlı hale gelmiş, büyüme ve zeka gelişiminde gerileme görülmüştü. Alicia yaşamını yitirirken, Valbona-Petrit Bushi çifti Angela için kapı kapı deva aramayı sürdürmüşler ve nihayet Holtz Hastanesi’nde Dr. Olaf Bodamer’den doğru teşhisi bulmuşlardı.

 

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ABDMiamiHoltzçocukWolcottRallisonsendrom hastalıkArnavutAngela Bushi

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