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BBC Türkçe

‘Mucize adam’ -20 derecede iki gün hayatta kaldı

Sırbistan'da bir su kuyusuna düşen ve iki gün boyunca fark ortadan kaybolduğu fark edilmeyen Jezdimir Miliç, -20 derecede hayatta kalmayı başardı.

10 Ocak 2017 19:22

Sırbistan'da bir adam, dondurucu soğukta bir su kuyusuna düştükten sonra iki buçuk gün boyunca hayatta kalmayı başardı.

Mucizevi bir şekilde kurtulan Jezdimir Miliç, Ortodoksların Noel günü olan 7 Ocak'a hazırlık yapmak için Cuma sabahı Smoljinac köyündeki evinden manava gitmek üzere evden çıkmıştı.

Pazar sabahı bir su kuyusunda bulunan Miliç, 52 saat boyunca -20 dereceye düşen sıcaklıkta hayatta kalmayı başardı.

Miliç'i, komşusu Goran Markovic buldu.

Markoviç, Milic'in gözlerinin bozuk olduğunu ve bu yüzden kuyuyu fark etmemiş olabileceğini söyledi:

Markoviç "Kuyunun yanından geçerken yerde duran alışveriş poşetlerini fark ettim. Poşetlerin içinde birkaç şişe kırmızı şarap, birkaç şişe bira ve mısır unu olduğunu gördüm. O anda aklıma birinin kayıp olduğu geldi. Hemen sonra ağlama sesleri duydum ve kuyuya baktım ve kuyunun dibinde cenin pozisyonunda oturan Jezdimir'i gördüm" dedi.

Markoviç, bunun üzerine veterinere haber verdiğini, veterinerin de polis çağırdığını anlattı.

İtfaiye ekipleri tarafından kuyudan kurtarılan Milic, hipotermi ve yüksekten düşme nedeniyle oluşan ufak yaralar nedeniyle kaldırıldığı hastanede tedavi görüyor.

İtalya, Yunanistan ve Türkiye son yılların en sert kışını yaşıyor.

İtalya'nın en güneyindeki bölgelerden Puglia'da bile soğuktan dolayı ölümler gerçekleşirken, Yunanistan'da göç bakanının Midilli adasına seyahati hava koşulları yüzünden iptal oldu.

İstanbul'da ise Atatürk Havalimanı'nda binlerce uçuş iptal edildi.

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