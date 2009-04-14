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Yaşam

Mucit tamirciden Batman otomobili

Ağrı'da bir kaportacı, toplama parçalarla, çizgi roman ve film kahramanı Batman'ın otomobilinden yaptı

14 Nisan 2009 03:00

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde yaşayan bir kaporta tamircisi, değişik araçlardan topladığı parçalarla, çizgi roman ve film kahramanı Batman'ın otomobiline benzeyen bir araç yaptı.

Kaporta tamirciliği yapan ve aynı zamanda Doğubayazıt Mucitler ve Bilimsel Araştırmalar Derneği üyesi olan İsmail İlhan, yaklaşık 12 yıldır üzerinde çalıştığı projeyi tamamladı.

Çizgi roman ve film kahramanı Batman'ın otomobilinden esinlenen İlhan, çeşitli araçlara ait parçaları bir araya getirerek yaptığı otomobili tamamlayarak, test sürüşlerini gerçekleştirdi.

Benzinle çalışan ve saatte 150 kilometre hıza ulaşan aracın tanıtımını Doğubayazıt'ın 14 Nisandaki kurtuluş yıl dönümü etkinliklerinde yapmak için Doğubayazıt Kaymakamlığına başvuran İlhan, gerekli izinleri aldı.

Arkadaşları ile birlikte kurdukları derneğe destek verildiği takdirde daha güzel çalışmalara imza atacaklarını belirten İsmail İlhan, "Bir yıldır bu araçla uğraşıyorum. Sonunda değişik araçlardan topladığım parçaları bir araya getirdim ve kaportasını da kendim dizayn ettim. Araca yangın söndürme sistemi ve yol bilgisayarı da ekleyeceğim" dedi.

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