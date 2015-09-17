'Mucit Ahmet' Beyaz Saray'a davet aldı



Olay Teksas eyaletinin Irving kentinde meydana gelmiş, lise öğrencisi Ahmet Muhammed evinde yaptığı dijital saati öğretmenine göstermek üzere okula götürmüştü. Öğrencinin çantasından sarkan kablolar ve "tik-tak" sesinden şüphelenen İngilizce öğretmeni okul idaresine haber vermiş, 14 yaşındaki Ahmet, okula gelen 6 polis tarafından kelepçelenerek gözaltına alınmıştı. Parmak izi alınan öğrenci, saatlerce emniyette kalmış, sorgulanmıştı.

'Saatin de havalıymış!'

Olay sosyal medya platformlarında kısa sürede yayıldı. Binlerce destek mesajı atıldı. ABD Başkanı Barack Obama da Ahmet'i Beyaz Saray'a davet etti. Obama, "Saatin de havalıymış Ahmet. Onu Beyaz Saray'a getirmek ister misin? Senin gibi daha fazla çocuğu bilimi sevmesi için cesaretlendirmeliyiz. Amerika'yı güçlü yapan da budur" diye yazdı.

Başkan aday adayı Hillary Clinton da destek verenler arasında yer aldı. Clinton, “Suçlama ve korkular bizi korumaz, frenler. Meraklı olmaya ve üretmeye devam et Ahmet” mesajını attı.

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, Ahmet'i davet etti. Ahmet'i davet eden kurum ve şirketler arasında NASA, MIT, Twitter ve Google da yer aldı.

Analiz şirketi Topsy, Ahmet'e destek verenlerin kullandığı hashtagin #IstandWithAhmed, birkaç saat içinde 800 binden fazla kullanıldığını açıkladı.

'Müslümanlar şeriat idaresi peşinde'

Amerikan İslami İlişkiler Konseyi (CAIR), okul idaresinin tutumunu eleştirdi. CAIR sözcüsü, olayın Irving'deki son gelişmelerden ötürü tepki çektiğini söyledi. Irving Belediye Başkanı Beth Van Duyne bir süre önce yaptığı açıklamada, “Müslümanların ABD'de şeriat idaresi kurmaya çalıştığını” iddia etmişti.

Polis şefi kelepçeyi savundu

Irving emniyet müdürü Larry Bond, “saatin yapımında herhangi bir kötü niyet bulunmadığından” Ahmet ile ilgili soruşturmanın kapatıldığını duyurdu. Tepkilere yanıt veren Bond, “Ahmet'in Müslüman olmasıyla bir ilgisi yok. Saat çok kuşkulu gözüküyordu” dedi. Polis şefi, öğrencinin kelepçelenip sorguya götürülmesini de “standart prosedür” olarak tanımladı.