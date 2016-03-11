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Dünya

Mücevher merkezini soyan 'Babanın ordusu'na hapis cezası

4 üyeye 7 yıl bir üyeye de 6 yıl hapis cezası verildi

11 Mart 2016 13:34

İngiltere'nin başkenti Londra'da geçen yıl Paskalya tatili mücevher merkezi Hatton Garden’daki bir emanetçinin kasa dairesine tünel kazarak girip milyonlarca sterlin değerinde mücevher ve nakit parayı çalmakla suçlanan çetenin 5 üyesinin aldığı hapis cezaları açıklandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, yaşları 48 ila 76 arasında değiştiği için İngiliz basınında “Babanın ordusu” adıyla anılan çetenin dört üyesine 7, bir üyesine ise 6 yıl hapis cezası verildi. Aynı davada yargılanan Hugh Doyle de çalıntı mal bulundurmaktan hapis cezasına çarptırıldı. Ancak aldığı ceza ertelendi. Çetenin 76 yaşındaki lideri Brian Reader’ın ise prostat kanseri ile savaştığı, inme geçirdiği için duruşmaya katılamayacak durumda olduğu ve alacağı cezanın ileri bir tarihte belirleneceği açıklandı. 

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