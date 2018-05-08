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Mücevher Fırsat Günleri Harbiye Askeri Müzesi'nde başladı

İSTANBUL, (DHA) UZUN yıllardır Harbiye Askeri Müzesi'nde düzenlenen Mücevher Fırsat Günleri, yaklaşan Anneler Günü öncesi kapılarını açtı

08 Mayıs 2018 18:59

İSTANBUL, (DHA) UZUN yıllardır Harbiye Askeri Müzesi\'nde düzenlenen Mücevher Fırsat Günleri, yaklaşan Anneler Günü öncesi kapılarını açtı. Bugün başlayan Mücevher Fırsat Günleri, 13 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Ziyaretçilerin yoğun ilgisi bulunan fuarda yüzde 70\'e varan indirimler yapıldı. Tek taş pırlanta yüzük fiyatları 599 Türk Lirası\'ndan başlarken elmas, yakut ve zümrüt gibi değerli taşlar ve altın takılar da fuarda ziyaretçiler ile buluşuyor.

Tektaş, beştaş ya da tam tur pırlanta yüzüklerin yanı sıra çeşitli kolye uçları da 299 Türk Lirası\'ndan başlıyor.

DÜĞÜN ALIŞVERİŞİ İÇİN DE GELENLER OLUYOR

Mücevher Fırsat Günleri\'ne, evlilik sezonunun da başlamasıyla düğün mücevheri alışverişlerini uygun fiyata yapmak isteyen birçok çift de katılıyor.

13 MAYIS’A KADAR ÜCRETSİZ GEZİLEBİLECEK

Mücevher Fırsat Günleri, 13 Mayıs tarihine kadar, 10:30 – 20:00 saatleri arasında girişler ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

(FOTOĞRAFLI-GÖRÜNTÜLÜ)

 

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