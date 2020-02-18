Mücella Yapıcı: Demek ki neymiş; Gezi yargılanamazmış!

Gezi parkı davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan ve bugün görülen duruşmada beraat eden Mücella Yapıcı duruşma çıkışında alkışlarla karşılandı. Yapıcı "Demek ki neymiş; Gezi yargılanamazmış! Gezi yargılanamaz! Gezi onurdur. Gezi kirletilemez" dedi.

TIKLAYIN - Gezi Parkı davası | Osman Kavala'nın da bulunduğu 10 sanık beraat etti, yurtdışındaki sanıkların dosyası ayrıldı

Davanın sanıklarından yurtdışında bulunan gazeteci Can Dündar da Twitter'dan yaptığı paylaşımda "#Gezi’nin ikinci kurtuluşu. Dik duruş ve kararlılık her zaman kazanır. #MücadeleyeDevam" dedi.

Gezi Parkı eylemleri gerekçesiyle 840 gündür tutuklu bulunan Osman Kavala ve tutuksuz 15 sanığın yargılandığı davanın 6. duruşması bugün Silivri'de İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Yiğit Aksakoğlu'nun da aralarında bulunduğu 16 sanıklı davada 10 sanık haklarında isnat edilen tüm suçlardan beraat etti. Bu kapsamda davanın tek tutuklu sanığı Osman Kavala da tahliye edilecek.

Yurtdışında bulunan gazeteci Can Dündar, tiyatro oyuncusu ve yönetmeni Mehmet Ali Alabora, Açık Toplum Vakfı Türkiye Temsilcisi Gökçe Yılmaz Handan, roman-araştırma-tiyatro yazarı Handan Meltem Arıkan ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Koordinatörü Hanzade Hikmet Germiyanoğlu, oyuncu Ayşe Pınar Alabora hakkındaki yakalama kararları kaldırılırken, mahkeme sanıkların dosyasını ayırma kararı aldı.

İsveç, Kanada, İsviçre, Danimarka, Almanya ve Hollanda'nın başkonsolosları ile İngiltere, Lüksemburg, Belçika, İrlanda ile ABD'nin büyükelçileri veya büyükelçilik temsilcileri de duruşmaya izleyici olarak katıldı.