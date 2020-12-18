Mücella Yapıcı'dan AKP'li Zengin'e yanıt: Beni 60 yaşımda aşağılayıcı bir şekilde çıplak aramaya maruz bıraktınız

T24 Haber Merkezi

Eski TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şube yöneticilerinden Mücella Yapıcı, AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in "Çıplak arama yoktur" sözleri sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tepki gösterdi. Yapıcı, "Beni 60 yaşımda aşağılayıcı bir şekilde çıplak aramaya maruz bıraktınız" dedi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun 'Uşak'ta gözaltına alınan 30 üniversite öğrencisi kadının çıplak aramaya maruz bırakıldığı' iddiası sonrası Özlem Zengin, iddiayı yalanlamıştı.

TIKLAYIN | AKP'li Zengin: Gergerlioğlu Meclis'i terörize ediyor, Türkiye'de çıplak arama yok

Gezi Parkı davasında yargılana Yapıcı Özlem Zengin'in açıklamalarının yer aldığı haberimize şunları yazdı:

"Öyle mi? Siz de hiç utanma arlanma yok mu? Bir parkı savundum diye beni 60 yaşımda aşağılayıcı bir şekilde çıplak aramaya maruz bıraktınız ve bunu başka kadınlar yaşamasın diye açık açık ifşa etmek zorunda kaldım...Açtığım dava hala devam ediyor...Susun bari..."