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Yaşam

Mücap Ofluoğlu yaşamını yitirdi

Tiyatro ve sinema oyuncusu Mücap Ofluoğlu hayata veda etti

11 Aralık 2012 18:13

Türk Tiyatrosunun duayenlerinden Mücap Ofluoğlu 89 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti.

Ofluoğlu için yarın saat 10.00'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nda bir tören düzenlenecek. Sanatçı Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Mücap Ofluoğlu kimdir?

İstanbul'da doğdu.Haydar Paşa Lisesi'nden mezun oldu. Sanat yaşamına İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları Çocuk Bölümü'nde atıldı. Oradan Dram ve Komedi bölümlerine geçti. 1943 yılında tiyatronun yanı sıra "Dertli Pınar" filmiyle sinema oyunculuğuna başladı, 1946'da Jül Sezar oyunu ile İstanbul Şehir Tiyatroları büyük oyunlarına geçti. Sabahattin Ali'nin 25 Kasım 1946 tarihinde yayına başlayan siyasi mizah gazetesi MARKO PAŞA'nın yazar kadrosunda yer aldı. 17 Mart 1947 tarihli 16. ve 17.sayılarda (1. seri) Marko Paşa'nın sahibi ve yazı işleri müdürü oldu. İstanbul Şehir Tiyatroları, İzmir Şehir Tiyatrosu, Küçük Sahne, Oda Tiyatrosu gibi topluluklarda yer alan sanatçı, bir dönem Suzan Ustan ile birlikte kendi tiyatrosunu kurarak, iki kişilik Kaktüs Çiçeği oyununu sahneledi. Moliere'in Hastalık Hastası adlı oyununu Türkiye'de ilk kez sahneye koydu. Tiyatro oyuncusu olarak şöhretini, Şehir Tiyatrolarında oynadığı 'Cyrano de Bergerac' rolü ile yaptı. Bunun yanı sıra 1940'lı yıllarda İpek Film Stüdyosu'ndan başlayarak,film seslendirmeleri yaptı. 1960'lı yıllarda Öztürk Serengil seslendirmeleri ile ün kazanan sanatçı,daha sonraki yıllarda Serengil'le arasının açılması nedeniyle, onun seslendirmesini yapmayı bıraktı. Tiyatro yönetmenliği de yapan sanatçı,1983 yılında Tiyatroda 40. Yıl jübilesini yaptı.Sabahattin Ali'nin Marko Paşa mizah gazetesinde başlayan yazarlığı,yaşamının daha sonraki yıllarında devam etti. Çeşitli gazete ve dergide yazarlığını sürdürdü.Şiir,anı,söyleşi vs. türde kitapları yayınlandı.

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