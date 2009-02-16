'Mücahitlerdi, müteahhit oldular'

CHP’nin İstanbul adayı Kılıçdaroğlu, CHP rozeti takan Kadiri tarikatı liderlerinden Abdül Hafız Aydın’la Sultanbeyli seçim irtibat bürosunu açtı.





CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu, dün CHP’nin İstanbul Sultanbeyli seçim irtibat bürosunun açılışını yaptı. Kılıçdaroğlu’na, İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, Sultangazi Belediye Başkan adayı Arif Sağ ve Sultanbeyli Başkan adayı emekli imam Osman Nuri Bedir eşlik etti. Geçtiğimiz günlerde rozet takarak CHP’ye katılan ve Kadiri tarikatının İstanbul’daki liderlerinden olduğu söylenen Abdül Hafız Aydın da törende yer aldı.



Açılışta konuşan Kılıçdaroğlu kalabalığa “AKP’liler Sultanbeyli bizim kalemiz diyor. Burayı AKP’nin değil onuruyla yaşayan, oyunu satmayanların başkenti yapmaya hazır mısınız?” diye seslendi.



“Şu AKP’yi biraz daha sallayıp, silkelesem daha neler çıkacak” diyen Kılıçdaroğlu şöyle devam etti:



“Onların maskelerini indirdim ben. Onlar da sizin gibi mütevazı insanlardı. Önceleri mücahitlerdi, sonra müteahhit oldular. Sonra yolsuzluğa, kul hakkı yemeye müsait oldular. Ben onların yaptığı gibi sizin omuzlarınıza binmeyeceğim. Kemal Kılıçdaroğlu halkın hizmetkarıdır. Babamı bir sözü var: ’Sen doğru dur. Eğri belasını bulur’. Mal varlığımı araştırsınlar. Bir şey bulamayacaklar.”



Yolsuzluk iddiası



Kılıçdaroğlu’na bir basın mensubu SSK Genel Müdürü olduğu dönemde Göztepe SSK Hastanesi’nin bakım onarım ihalesinde yolsuzluk yapıldığı yönünde iddialar bulunduğunu belirterek, “Ali Özcan’ı tanıyor musunuz?” diye sordu. Kılıçdaroğlu ise şu yanıtı verdi: “Ben sosyal sigortalar kurumundan emekli olduktan sonra dokunulmazlığım yoktu. Hiç kimseye özel rant sağlamadım. ’Rant sağladı’ diyen bir varsa çıksın söylesin. Her kuruşun hesabını Kılıçdaroğlu verir.”

