Mübaşire yapılan saldırı Bursa Adliyesi önünde kınandı

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA Adliyesi’nde iki gün önce görevi sırasında 26. Asliye Ceza Mahkemesi mübaşiri Bedir Yıldız’a karşı yapılan saldırı adliye önünde kınandı.

Bursa Adliyesi\'nde meydana gelen olayda Muhammet Raşit Polat (20), babasının kendilerini bir an önce duruşmaya alması için konuştuğu mübaşir Bedir Yıldız\'a (42) kafa atarak yaralamıştı. Yaşanan bu durum öğle saatlerinde adliye önünde protesto edildi. Sağ elmacık kemiğinin üzerinden aldığı kafa darbesi sonucu hastanede üç dikiş atılan mübaşir Bedir Yıldız, avukatlar, çok sayıda mübaşir ile zabıt katiplerin katıldığı basın açıklamasında konuşan Büro Memur-Sen Bursa Adliye Şube Başkanı Mustafa Aksu, \"Her geçen gün artan dava dosya sayısı nazara alındığında çalışmalarımızın sorumluluk ve yükümlülükleri artmaktadır. Mübaşirlerimiz kalemdeki işlerinin yanı sıra duruşmalarda vatandaşla ilk muhatap olan kamu görevlileridir. Halen mübaşirler yardımcı hizmetler sınıfında görevlerini sürdürmektedirler. Mübaşirlerin genel idare hizmetler sınıfına geçirilmelidir. Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül’ün mübaşirlerin Genel İdare Hizmetler sınıfına geçmesi konusunda yaptığı açıklamalar bizleri umutlandırmış ancak düzenleme için henüz somut adım atılmamıştır. Duruşmanın gecikmesi sebebiyle önceki gün mübaşirimize atılan kafa, yarın hakimlerimize, savcılarımıza atılabilir\" dedi.

Adalet- Sen Bursa İl Başkanı Nazan Ergüzel de Bedir Yıldız’a yönelik saldırıyı kınadıklarını ve davanın takipçisi olacaklarını söyledi.

Öte yandan, Bedir Yıldız\'a kafa adan Muhammet Raşit Polat (20), önceki gün akşam saatlerinde çıkarıldığı mahkemede “Kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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