Mübariz Mansimov: Sedat Peker’in söylediği her şey doğrudur

FETÖ'den hapis cezası alan mal varlığı dondurulan organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in Yalıkavak Marina iddiaları sonrasında, eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar’la Fethullah Gülen’e gittikleri ortaya çıkan iş insanı Mübariz Mansimov, Azerbaycan'da bir YouTube kanalına konuk oldu. Mansimov, "Sedat Peker’in söylediği her şey doğrudur" dedi.

Mübariz Mansimov Azerbaycan'da bir YouTube kanalının sorularını yanıtladı. KRT'nin aktardığına göre; Mansimov, "Dikkat ederseniz söylediklerinin hepsi doğru çıktı. Hiçbir sözü yalan değildi. Sedat Peker son zamanlarda çıkıp bir şeyler iddia ediyor. Bu iddiaların doğru olduğunu biz biliyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hiç yüze yüze gelmedim"

Mansimov, Peker için 'milliyetçidir' dedi ve övgüyle bahsetti. 'Peker ile hiç görüştünüz mü?' sorusuna Mansimov, "Ben hiç yüz yüze gelmedim. Ben milliyetçiyim, Sedat Peker de miliiyetçidir. Peker'i herkes istediği gibi görebilir. Biri mafya görebilir, diğeri başka türlü görebilir." cevabını verdi.

Kumpasla cezaevine atıldığını iddia eden Mansimov o dönemde Sedat Peker'in kendisine yardım eli uzattığını belirterek, "Hapisteyken bana avukat gönderdi. Daha tutukluluğumun 15. günü filandı. Avukatı bana, 'Reis yapabileceğimiz bir şey var mı?' diye soruyor. Yapabileceğimiz bir şey varsa yanındayız, onu seviyoruz' dedi. Allah razı olsun hiçbir şeye ihtiyacım yoktu." ifadelerini kullandı.

Önceden Peker'in kendisine haber göndererek, "Seni öldürmek istiyorlar" mesajını ilettiğini söyledi. Mansimov, cezaveinden çıktıktan sonra da Peker ile bir kere telefonda görüştüğünü belirtti, "geçmiş olsun" diye aradığını söyledi.

Hapis cezası almıştı

Mübariz Mansimov, "Fetullah Gülen'e Mehmet Ağar ile beraber ve onun isteği üzerine gittim. Yoksa Ağar da biliyor, orada FETÖ ile kavgamı. Gülen'e hiçbir zaman sempatim olmadı" dedi. Mübariz Mansimov "FETÖ'ye bilerek ve isteyerek yardım" suçundan verilen 5 yıl hapis cezası almıştı.

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