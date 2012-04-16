Mübarek'in istihbarat şefi Süleyman: İsrail Sina'yı işgal edecek

Mısır'da cumhurbaşkanlığı adaylığı veto edilen eski istihbarat şefi Ömer Süleyman, İsrail'in kendi topraklarına yönelik roket saldırılarını gerekçe göstererek Sina Yarımadası'nı yeniden işgal edebileceğini ileri sürdü.

Mısır'da yayımlanan Yevm el-Seb'a gazetesine demeç veren devrik cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in istihbarat şefi Ömer Süleyman, Mısır ile İsrail ilişkilerine dair önemli mesajlar verdi.

Mısır'ın Tel Aviv tarafından düşman ülkelerden biri olarak değerlendirilmesinden kaygı duyduğunu belirten Süleyman, İsrail'in Sina Yarımadası'nı emniyetsiz bir bölge olarak gördüğünü ve sınırlarını güvenceye almak için bu bölgeyi işgal etmeyi düşünebileceğini söyledi.

Süleyman, "İsrail'in bizimle çatışması ve ulusal güvenliği gerekçe göstererek bunu yapması mümkün. İsrail, dünyaya bu türden mazeretler sunmakta uzman" dedi.

İsrail'in Sina'ya girmesi halinde bölgeden çabuk ayrılmayacağı tahmininde bulunan Süleyman, böyle bir durumda Mısır'ın ağır bedel ödeyeceğini savundu.

'Hamas'la ilişkilerde dikkatli olalım'

Mısır'ın, Hamas'la ilişkilerini sıkılaştırması gerektiğini belirten Ömer Süleyman, "Ancak bu, ulusal ve bölgesel güvenliğe zarar verecek boyutta olmamalı" şeklinde konuştu.

Eski istihbarat şefi Süleyman, siyasi rakibi Müslüman Kardeşlere de bölge barışının korunması amacıyla ihtiyatlı hareket etmesi çağrısında bulundu.

Veto etmişti

Mısır askeri yönetimi tarafından seçimleri denetlemekle görevlendirilen Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yüksek Komisyonu, aralarında Ömer Süleyman'ın da bulunduğu 10 adayı veto etmişti. Ömer Süleyman, Seçim Yüksek Komisyonu'nun kararını temyize götüreceğini açıklamıştı.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yüksek Komisyonu Ömer Süleyman'ın yanı sıra, Müslüman Kardeşler'in baş stratejisti Hayret Şater ve Selefilerin en güçlü adayı Hazım Ebu İsmail'in adaylığına da onay vermemişti.

Seçim Komisyonu 13 adayın ise başvurusunu onayladı. Bu isimler arasında Arap Birliği eski genel sekreteri Amr Musa da var.