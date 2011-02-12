-MÜBAREK'İN İSTİFASI ARAP DÜNYASINDA BAYRAM HAVASI YARATTI ANKARA (A.A) - 11.02.2011 - Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in istifası Arap ülkelerinde büyük sevinç gösterilerileriyle karşılandı. Fas'tan Katar'a, Yemen'den Filistin topraklarına binlerce kişi sokaklara dökülerek gösteri yaptı. Katar'ın başkenti Doha'da binlerce Mısırlı ve Arap, Mısır Milli Marşı'nı okuyarak, "Yaşasın Mısır" ve "Mısır özgür, hırsızlar gitti" diye sloganlar attı, Mısır bayrakları ve 1970'de ölen eski Mısır Cumhurbaşkanı Cemal Abdülnasır'ın resimlerini taşıdı. Yemen'de de Mübarek'in istifasını kutlayan binlerce kişi "Dün Tunus, Bugün Mısır, Yarın Yemenliler zincirlerini kıracak" diye bağırdı. Fas'ın başkenti Rabat'ta da yüzlerce kişi Mübarek'in gidişini ve Mısır halkının "zaferini" sloganlarla kutlarken, Faslı yetkililer henüz Mısır Cumhurbaşkanı'nın istifasına ilişkin resmi açıklama yapmadılar. Batı Şeria'daki Filistin yönetiminin merkezi Ramallah'ta da yüzlerce kişi Mübarek'in istifasının ardından sevinç gösterisi yaptı. Aralık ortasında başlayan protesto hareketinin ardından 14 Ocak'ta Devlet Başkanı Zeynelabidin Bin Ali'nin ülkeyi terkettiği ve birçok Arap ülkesinde gösterileri ateşlediği Tunus'un başkenti Tunus'ta, Mübarek'in gidişi otomobil klaksonları ve danslarla kutlandı. Lübnan'ın başkenti Beyrut'un birçok semtinde de, Mısır Cumhurbaşkanının istifası otomobil konvoyları, klaksonlar ve havai fişeklerle kutlandı. Lübnan'daki Hizbullah da, "tarihi zaferlerinden" dolayı Mısırlılar'ı kutladığını açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de, Mısır halkının "büyük bir zafer" elde ettiğini söyleyerek, "Mısırlılar'ın bu yolda devam etmelerini ve tüm tarihi isteklerini gerçekleştirmelerini umduklarını" belirtti. Avrupa Birliği Dışişleri Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton da, "halkının sesini dinleyen" Mübarek'in istifasını memnuniyetle karşıladığını belirterek, Mısır'da "geniş katılımlı bir hükümet kurulması" çağrısı yaptı. Öte yandan BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Mısır'da yaşanan ''Bu tarihi anda, halkın meşru isteklerini karşılayacak şeffaf, düzenli ve barışçıl bir geçişin yaşanması yönünde yaptığı çağrıyı'' yinelediğini söyledi. Ban, açıklamasında, Mübarek'in istifa etme kararını duyduğunu ve Mısır'daki gelişmeleri yakından izlemeye devam edeceğini söyledi. Mübarek'in istifa kararının zor bir karar olsa da Mısır halkının iyiliği için alındığına inandığını belirten Ban, ''Bu tarihi anda, daha önce yaptığım çağrıyı tekrarlıyorum. Mısır'da halkın, erken sürede ülkeye sivil yönetimi getirecek özgür, adil ve güvenilir seçimlerin yapılması da dahil meşru isteklerini karşılayacak şeffaf, düzenli ve barışçıl bir geçiş döneminin yaşanması yönündeki çağrımı yineliyorum'' dedi.