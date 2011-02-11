-MÜBAREK YETKİLERİNİ YARDIMCISINA DEVRETTİ KAHİRE (A.A) - 10.02.2011 - Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, "yetkilerimi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ömer Süleyman'a devrediyorum" dedi. Mübarek TV'den yaptığı konuşmasında, protestocuların taleplerini karşılamak için, Anayasa'nın 6 maddesinde değişiklik yapılmasını istediğini belirtti. Mübarek, güvenlik durumu imkan verince, artık çekilmez olan olağanüstü halin kaldırılacağını kaydetti. Ülkenin adım adım, iktidarın barışçıl biçimde devredilmesi sürecinden geçtiğini söyleyen Mübarek, bunda başarılı olununcaya değin, başarılıncaya kadar, Anayasa'ya sadık olunacağını belirtti. Mübarek, muhalefet ile diyalog halinde olduklarını, bu diyaloğun, krizin çözümü yolunda bir ön oydaşma sağladığını ifade etti. Tahrir Meydanı'nda toplanan protestoculara da, TV'den yaptığı konuşmada özel olarak hitabeden Mübarek, "taleplerinde ve yapmak istediklerinde içten olduklarına inanıyorum" dedi. Mübarek, protestolar sırasındaki şiddet eylemlerinin ve yağmaların arkasında yer alanların cezalandırılacağını belirtti. -"PROTESTOCULARIN TALEPLERİ MEŞRU" Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, protestocuların taleplerinin meşru olduğunu söyledi. Mısır devlet televizyonuna ''beklenen açıklaması''nı yapan Mübarek, yabancı diktasını asla kabul etmeyeceğini ifade ederek, protestoculara hitaben de ''Şehitlerinizin kanı boşa akmadı'' dedi. Ölenlerin ailelerinin acılarını yürekten paylaştığını söyleyen Mübarek, cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmayacağını tekrar teyit etti. -MÜBAREK GÖSTERİCİLERİ TATMİN ETMEDİ Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in konuşması, başkent Kahire'deki Tahrir Meydanında megafonlarla ve kurulan amfi sistemiyle göstericilere dinletildi. Meydanı dolduran binlerce gösterici, Mübarek'in konuşmasının sonlarına doğru ''Erhal'' (Git) sloganları atmaya başlarken, Mübarek'in konuşmasından hiçbir şekilde tatmin olmayan göstericiler ''ne seni istiyoruz, ne Süleymanı ne de askeri'' şeklinde slogan attı.