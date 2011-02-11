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Dünya

MÜBAREK YETKİLERİNİ ORDUYA DEVRETTİ   KAHİRE (A.A)

11 Şubat 2011 20:39

-MÜBAREK YETKİLERİNİ ORDUYA DEVRETTİ   KAHİRE (A.A) - 11.02.2011 - Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in istifa ettiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ömer Süleyman, TV'den yaptığı açıklamada, Mübarek'in, devleti yönetme konusunda, Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi'ni "görevlendirdiğini" söyledi.   Süleyman, "ülkemizin geçmekte olduğu, güçlüklerle dolu gelişmeler çerçevesinde Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, bu makamından istifa etmeye karar verdi" dedi.  Süleyman, Mübarek'in, "devletin idaresi konusunda Silahlı Kuvvetler Yüksek Konseyi'ni görevlendirdiğini" kaydetti.  Muhalif liderlerden Muhammed El Baradey ise yaptığı açıklamada, "Bu benim hayatımın en mutlu günü. Ülkemiz onyıllar süren baskıların ardından kurtuluşa erişti" dedi. Baradey bundan sonra iktidarın iyi koşullarda devrinin söz konusu olacağını ifade etti. 

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