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Dünya

Mübarek yeniden yargılanacak

Mısır'daki mahkeme, hem Mübarek hem de yine parmaklıklar ardındaki eski İçişleri Bakanı Habib al-Adly'nin yeniden yargılanmasını talep etti

13 Ocak 2013 15:29

'Arap Baharı' sonrasında Mısır'da 30 yıllık iktidarını kaybeden ve müebbet hapse mahkum olan devrik lider Hüsnü Mübarek'in mahkeme kararına itirazı kabul edildi. İtirazı kabul eden Mısır'daki mahkeme, Mübarek'in yeniden yargılanmasını istedi.
 
Mısır'da bir mahkeme, iktidar karşıtı protestocuların öldürülmesinde rolü olduğu suçlamasıyla müebbet hapse mahkum olan eski devlet başkanı Hüsnü Mübarek'in mahkumiyet kararına itirazını kabul etti.

Mısır'ın eski devlet başkanı Hüsnü Mübarek başkent Kahire ve diğer kentlerdeki protestoların ardından 2011'de iktidarını kaybetmişti.

84 yaşındaki Mübarek, geçen Haziran ayından hapse mahkum olmuştu.

Mısır'daki mahkeme, hem Mübarek hem de yine parmaklıklar ardındaki eski İçişleri Bakanı Habib al-Adly'nin yeniden yargılanmasını talep etti.

Mübarek, 30 yıl boyunca Mısır'ı yönetmiş ancak Tunus'ta başlayıp Mısır'ı da etkileyen 'Arap Baharı' sürecinde istifa etmek zorunda kalmıştı. Müslüman Kardeşler'den Muhammed Mursi, Haziran ayında Mısır'ın devlet başkanı seçilmişti.

Hakim Ali Abdel Rahman, 'Mahkemenin sanıklar tarafından yapılan başvuruyu kabul ettiğini ve yeniden yargılamaya karar verdiğini' duyurdu.

Fransız AFP haber ajansı, kararın söz konusu mahkeme salonunda Mübarek yandaşları tarafından 'Yaşasın Adalet' sloganıyla karşılandığını ve bu kişilerin birbirlerine sarıldıklarını bildirdi.

Ayrıca mahkeme salonu dışındaki göstericiler de 'Seni seviyoruz Başkan!' sloganları attı.


BBC Türkçe

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