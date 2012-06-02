Hüsnü Mübarek ömür boyu hapse mahkum edildi

Mısır'da halk ayaklanması sonucu istifa eden Hüsnü Mübarek müebbet hapse mahkum oldu.



Mısır'da 25 Ocak 2011 tarihinde başlayan halk ayaklanması sonucunda istifa etmek zorunda kalan Hüsnü Mübarek'in çeşitli suçlardan yargılandığı davanın sonucu açıklandı. Mübarek ömür boyu hapse mahkum edildi.

Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, oğulları Ala ve Cemal, eski İçişleri Bakanı Habib El Adli ile 6 polis şefiyle birlikte yargılandı.

Görevini bıraktıktan sonra bir süre Şarm El Şeyh'te tedavi gören Mübarek, halkın yoğun gösterilerinden dolayı göz hapsine alınmış ve tedavisine bir süre Şarm El Şeyh'te devam edildikten sonra Kahire'ye nakledilmişti.

Mübarek'in oğulları Ala ve Cemal ise başkent Kahire'de bulunan ünlü Tora Cezaevi'nde tutuklu bulunuyorlar.

Mübarek ve oğulları ile ilgili mahkeme süreci 2011 yılının Ağustos ayında başladı. Kahire Ağır Ceza Mahkemesi bu süre içerisinde iddianamede yer alan suçlamaları aydınlatmaya çalıştı.

İddianameyi hazırlayan savcı, eski cumhurbaşkanı için idam cezası talep etti. Mübarek geçen Ağustos ayında başlayan ilk duruşmasında Mısır kanunlarına göre demir kafes içinde beyaz elbise ile katılmıştı.

Duruşmaların tamamına tedavi gördüğü hastaneden helikopter ile getirilen Mübarek, suçlamaların hiç birini kabul etmedi.

Mübarek'e yöneltilen en ağır suçlama, 800 kadar göstericinin hayatını kaybettiği protestolar sırasında, güvenlik kuvvetlerine müdahale talimatı vermek olarak gösterildi.

İktidarda bulunan Yüksek Askeri Konsey'in Başkanı Mareşal Hüseyin Tantavi, tanık sıfatı ile verdiği ifade de Mübarek'in böyle bir talimat vermediğini söylemişti.

Geçen Ocak ayında yapılan duruşmada savcılığın idam cezası istemesinin ardından mahkeme çıkışında görevli subaylar ile tartışan Mübarek'in hıçkırarak ağladığı iddia edildi.

Mahkeme tutanaklarına giren bir başka iddia ise Mübarek'in halk ayaklanması esnasında helikopter ile Tahrir Meydanı'nda toplanan göstericileri havadan seyretmesi oldu.

Mahkemenin Mübarek hakkında vereceği karar başta Mısır olmak üzere dünyanın her yerinde merakla bekleniyordu.

Olaylarda yakınlarını kaybedenler, mahkemenin, Mübarek'e idam cezası vermemesi halinde tekrar devrim yapacaklarını söylerken, Mısır gazetelerinin gece baskıları "Mübarek için tarihi karar günü" başlığı ile çıktı.

Kahire Ağır Ceza Mahkemesi'nin Mübarek ve oğulları için vereceği karara Mübarek ailesinin itiraz ve temyiz etme hakları bulunuyor.