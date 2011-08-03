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Dünya

MÜBAREK VE OĞULLARI, SUÇLAMALARI REDDETTİ  KAHİRE (A.A)

03 Ağustos 2011 17:03

-MÜBAREK VE OĞULLARI, SUÇLAMALARI REDDETTİ  KAHİRE (A.A) - 03.08.2011 - Devrik Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in yargılandığı davada Başsavcı, Mübarek ve oğulları hakkında iddianameyi okudu. İddianamenin okunmasının ardından Mahkeme Başkanı, Mübarek'e "Bunlara ne diyeceksiniz" diye sordu. Mübarek, yattığı yerden oğlunun uzattığı mikrofon aracılığı ile bu ithamların hiç birisini kabul etmediğini söyledi. Hüsnü Mübarek'in ardından, oğulları Ala ve Cemal'de suçlamaları reddettiklerini açıkladılar. Bu arada, muhalif protestocuların avukatları, Mübarek'in orduya göstericilere müdahale edilmesi talimatı verip vermediğinin anlaşılması için, Yüksek Askeri Konsey Başkanı Hüseyin Tantavi'nin tanık olarak dinlenmesini istediler. Müdahil avukatlar, ordu mensuplarının, Mübarek'in orduya müdahale etmesi yönünde talimat verdiğini çeşitli televizyonlarda itiraf ettiklerini belirterek, Genelkurmay Başkanı Sami Annan'ın da tanık olarak dinlenmesini talep etiler. -MAHKEME BAŞKANI, SALONDAKİLERİ UYARDI Bu arada olaylar sırasında yakınlarını kaybeden bir kişi, bağırarak avukatının içeriye alınmadığını söyledi. Mahkeme Başkanı, bağıran kişiye kendisini salondan çıkaracağı uyarısını yaptı ve eğer bir talebi varsa yazılı olarak iletmesi gerektiğini ifade etti. Mahkeme heyeti de sanıkların ve müdahillerin avukatlarına, bağırmamaları ve yerlerine oturmaları uyarısında bulundu. Bu arada, Mübarek'in yargılandığı polis akademisi ve çevresinde 3 binin üzerinde polis ve askerin görev yaptığı, bölgeye on kadar tankın da güvenlik amacıyla konuşlandırıldığı öğrenildi.

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