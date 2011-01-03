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Dünya

MÜBAREK NETANYAHU İLE PERŞEMBE GÜNÜ GÖRÜŞECEK  KAHİRE (A.A)

03 Ocak 2011 10:05

-MÜBAREK NETANYAHU İLE PERŞEMBE GÜNÜ GÖRÜŞECEK  KAHİRE (A.A) - 03.01.2011 - Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Ortadoğu barış görüşmelerinin tekrar canlandırılması temelinde perşembe günü bir araya geleceği bildirildi.  Mısır'da İngilizce yayımlanan ''The Egyptian Gazette'', Alman Haber Ajansı (DPA) ve İsrail Radyosu'na dayandırdığı haberinde, Mübarek- Netanyahu görüşmesinin, Perşembe günü Mısır'ın ünlü tatil beldesi Şarm El Şeyh'te gerçekleşeceğini duyurdu. Haberde, görüşmede Mübarek ve Netanyahu'nun, başta İsrail- Filistin barış görüşmeleri olmak üzere, Gazze şeridindeki durum ve Mısır - İsrail ilişkilerini ele alacakları ifade edildi.  İsrail Başbakanı Netanyahu, İskenderiye kentinde meydana gelen patlama ile ilgili dayanışma duygularını ifade için cumartesi günü Mübarek'i telefon ile aramıştı.  İsrail ile Filistin arasındaki barış görüşmeleri, ABD'nin girişimi ile 2010 yılının Eylül ayında başlamış ve İsrail'in, Filistin'de Yahudi yerleşim bölgeleri kurmaktan vazgeçmemesi sonucunda kesintiye uğramıştı.

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