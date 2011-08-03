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Dünya

MÜBAREK MAHKEMEYE GETİRİLDİ KAHİRE (A.A)

03 Ağustos 2011 13:46

-MÜBAREK MAHKEMEYE GETİRİLDİ KAHİRE (A.A) - 03.08.2011 - Mısır'ın devrik Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek, yargılanacağı mahkemeye getirildi. Mübarek'in kendi adını taşıyan Kahire'deki Polis Akademisi'nde yargılanmasına birazdan başlanacak.  Bu arada, Mübarek yanlıları ve karşıtları mahkeme salonu dışında gösteri yapıyorlar. Muhalifler Mübarek aleyhine sloganlar atar ve idamını isteyen dövizler taşırken, Mübarek yanlıları da eski cumhurbaşkanına destek verdiler. Polis akademisinin çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındığı dikkati çekiyor. Mısır medyası, Mübarek'in tedavi gördüğü Şarm El Şeyh kentinden yargılanacağı Kahire'ye askeri bir helikopterle getirildiğini duyurdu.

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