-MÜBAREK İNGİLİZ GAZETELERİN MANŞETLERİNDE LONDRA (A.A) - 12.02.2011 - İngiliz Times gazetesi, Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in istifa etmesinin sadece bu ülkenin değil, tüm Arap dünyasının siyasetini değiştireceğini yazarken, Independent'in deneyimli Ortadoğu muhabiri Robert Fisk, Mısırlıların gerçek bir demokrasiye ulaşmak için "devrimlerini korumaları gerektiğini" kaydetti. Times gazetesinin başyazısında, "Nil Üzerinde Devrim" başlığı atılarak, Mübarek'in 30 yıllık iktidarının ardından istifa etmesinin, bu ülkeye mutluluk, umut ve özgürlük getirdiğine, ancak bunlarla birlikte "bölgede belirsizlik tehdidinin mevcut olduğuna" dikkati çekildi. Geleceğin Mısır için şu an belirsiz olduğu kaydedilen yazıda, ordunun ilk görevinin Mısır halkının günlük yaşantısına dönmesi ve çalışmasını sağlamak olduğu vurgulandı. Turizm sektörünün olaylar yüzünden düşüşte olduğuna işaret edilen yazda, "Bir sonraki adım ise hem parlamento, hem de devlet başkanı seçimlerine hazırlanmak olmalı" ifadesi kullanıldı. Mısır'daki "Müslüman Kardeşler" muhalefet grubunun da seçime girmesinin sağlanmasının gerektiği belirtilen başyazıda, Mısır'daki olaylar sırasında ABD ve İngiltere'nin takındığı tavrın ve yaptığı açıklamaların, AB'de görülmediği vurgulandı. "Mısır'da dün olanlar sadece 80 milyonluk bu güçlü ülkeyi değil, tüm Arap dünyasındaki siyaseti değiştirecek" denilen yazıda, Ortadoğu'daki birçok ülkenin Mısır örneğine bakarak, ülkelerinde demokrasiyi sağlamaları gerektiği kaydedildi. Yazıda, bu ülkelerin "sadece iyi bir hükümetin mutluluk ve istikrar getireceğini öğrenmesi gerektiği, bu açıdan Mısır'ın hem bir uyarı hem de ilham kaynağı olduğu" belirtildi. -ROBERT FISK: "ORDUNUN GÜCÜNÜ KİM FRENLEYECEK?"- Independent gazetesinin deneyimli Ortadoğu muhabiri Robert Fisk de Mübarek'in istifasının ardından Mısır halkının yaşadığı sevinci anlatarak başladığı yazısında, dünü "tarihi gün" olarak niteledi ve yönetimi ordunun devraldığına dikkati çekti. Mısır ordusu ile halkı arasındaki ilişkinin şu anda iyi olduğunu, ancak gelecek günlerin ne göstereceğinin bilinmediğini kaydeden Fisk, şu yorumu yaptı: "Üç haftadır gelecekleri için mücadele eden Mısırlılar gerçek bir demokrasiye ulaşmak istiyorlarsa, devrimlerini iç ve dış düşmanlardan korumalılar. Ordu halkı korumaya karar verdi. Ancak ordunun gücünü kim frenleyecek?" İngiliz yayın kuruluşu BBC de Mısır halkının şimdi adil ve özgür seçimlere gidilmesini beklediğini bildirdi. BBC Kahire muhabiri Jon Leyne, Mübarek'in istifasının herkes için sürpriz olduğunu, istifa haberinin ardından çok sayıda kişinin arabalarıyla sevinç turu attığını ve havaya ateş açtığını aktardı. Yönetimin orduya devredilmesinin, daha çok bir darbe görüntüsü verdiğini vurgulayan Leyne, anayasaya göre devlet başkanının istifası halinde yerine meclis başkanının gelmesi gerektiğine dikkati çekti.