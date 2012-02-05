Mübarek hapishaneye gönderiliyor

T24

Yetkililer, başkentteki Tora hapishanesinin hastane bölümünün 83 yaşındaki eski cumhurbaşkanı için yeniden düzenlendiğini, düzenleme biter bitmez Mübarek'in buraya nakledileceğini açıkladı.Nisan 2010'da tutuklanan Mübarek, önce Şarm El Şeyh kentindeki bir hastanede gözaltında tutulmuş, daha sonra başkent Kahire yakınlarındaki bir askeri hastaneye gönderilmişti.Mübarek'in iki oğlu dahil 50 tutuklunun da Kahire'deki 5 farklı hapishaneye nakledileceği belirtildi.