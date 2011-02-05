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Dünya

MÜBAREK DE PARTİ LİDERLİĞİNDEN İSTİFA ETTİ KAHİRE (A.A)

05 Şubat 2011 20:29

-MÜBAREK DE PARTİ LİDERLİĞİNDEN İSTİFA ETTİ KAHİRE (A.A) - 05.02.2011 - Mısır Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'in partisi Ulusal Demokratik Parti'nin üst düzey yönetim kadrosu, protestoculara karşı bir iyi niyet gösterisi amacıyla istifa etti.  Resmi TV kanalı verdiği haberde, Cumhurbaşkanı Mübarek'in parti genel başkanlığından istifa ettiğini duyurdu.  İstifa edenler arasında, Mübarek'in oğlu Cemal Mübarek ve Genel Sekreter Safvat el Şerif'in de olduğu kaydedildi.  Partinin yeni genel sekreterinin Hossam Bedrevi olduğu kaydedildi. Bedrevi'nin, partinin liberal kanadının temsilcisi olduğu belirtiliyor. 

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