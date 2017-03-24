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Dünya
Deutsche Welle

Mübarek 6 yıl sonra serbest bırakıldı

Mısır'ın hapisteki devrik lideri Hüsnü Mübarek'in altı yıl sonra serbest bırakıldığı bildirildi. Mübarek'in avukatı cezasının çoğunu geçirdiği askeri hastaneden bugün ayrıldığını doğruladı.

24 Mart 2017 16:48

Mısır'da 2011 yılındaki protesto gösterileri sırasında göstericilerin ölümünden sorumlu tutulan eski Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek'in altı yıl sonra serbest bırakıldığı bildirildi. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan Mübarek'in avukatı Ferid El Deeb, AFP'ye yaptığı açıklamada Mübarek'in hapis cezasının büyük bölümünü geçirdiği askeri hastaneden ayrıldığını doğruladı.

Mübarek, 2011 yılında başkent Kahire'deki protesto gösterileri sırasında yüzlerce kişinin ölümünden ilk yargılandığı davada suçlu bulunmuş, ancak daha sonra Yüksek Mahkeme bu kararı bozmuştu. Daha sonra yeniden yargılanan Mübarek'in suçsuz olduğu belirtilerek hakkında beraat kararı verilmiş ve karara itiraz yolunun kapalı olduğu belirtilmişti.

Mısır'da Mübarek yönetimine karşı patlak veren protestoların ardından Mübarek Şubat 2011'de görevinden el çektirilmişti. Daha sora tutuklanan ve hakkında dava açılan 88 yaşındaki Mübarek, sağlık sorunları nedeniyle Kahire'deki bir askeri hastanede tutuluyordu.

Hüsnü Mübarek, göstericilere ateş açılması emri verdiği suçlamasından hüküm giyerek müebbet hapis cezasına çarptırılmış, ancak bu karar temyize götürülmüştü.

© Deutsche Welle Türkçe

Reuters/AFP/DW/SSB

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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