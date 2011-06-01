-MÜBAREK 3 AĞUSTOS'TA MAHKEMEYE ÇIKARILACAK KAHİRE (A.A) - 01.06.2011 - Mısır'ın devrik Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek ve oğullarının 3 Ağustos'ta mahkemeye çıkarılacağı bildirildi. Bir adli kaynak da Hüsnü Mübarek ile oğulları Alaa ve Cemal'in Ocak ve Şubat ayılarındaki isyan sırasında göstericileri öldürmek ve yasa dışı yollardan mal edinmek suçlamalarıyla yargılanacağını belirtti. Aynı kaynak, Mübarek ve iki oğlu ile işadamı Hüseyin Salim'in, Ahmed Rifaat başkanlığında, Kahire'nin kuzeyindeki ağır ceza mahkemesi tarafından yargılanmalarının beklendiğini söyledi.