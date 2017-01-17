Muazzez Ersoy: 'Diriliş Ertuğrul'da oynamak isterim

Bir radyo programına katılan Muazzez Ersoy, "Hangi dizileri izliyorsunuz" sorusunu “Sadece ve sadece Diriliş Ertuğrul izliyorum. İşim olur kaçırırsam da hemen o bölümü internetten izliyorum. Tarihimizde olmuş olayları, devletimizin kuruluşunu çok iyi anlatıyor. Ben o diziyi sadece izlemiyorum, yaşıyordum da" diye yanıtladı. Ersoy, "Kurtuluş Savaşı, Diriliş Ertuğrul gibi bir yapımda oynamak isterim. Bizim geçmişimizde yaşadığımız sıkıntıyı bilmemiz gerekiyor. Nene Hatun mesela onun hayatını çeksinler ben oynarım" diye konuştu.

Sabah'ta yer alan habere göre; yeni albümüyle ile ilgili olarak konuşan Ersoy, albümdeki bütün şarkıların aranjesini Ozan Çolakoğlu'nun yaptığını belirterek "Eğer yetiştirmeseydi Gülşen'le evlenmelerine izin vermeyeceğimi söyledim. Kız bizim diyerek onu tehdit ettim" dedi.

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