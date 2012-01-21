-Muazzez Abacı'nın kardeşi toprağa verildi İSTANBUL (A.A) - 21.01.2012 - Türk sanat müziği sanatçısı Muazzez Abacı'nın vefat eden kardeşi Nejat Ertuğrul'un cenazesi toprağa verildi. Geçirdiği kalp krizi sonucu vefat eden Ertuğrul için Üsküdar'daki Şakirin Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Ertuğrul'un eşi Sibel, çocukları Ecesu ve Efe Ertuğrul ile sanatçı Muazzez Abacı cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Cenaze törenine, aile yakınlarının yanı sıra vatandaşlar da katıldı. Nejat Ertuğrul'un cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.