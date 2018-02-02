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Muazzez Abacı'dan Sezen Aksu klasikleri

Türk Sanat Müziği'nin güçlü sesi Muazzez Abacı, yeni albümünde seslendirdiği Sezen Aksu klasiklerinden 'Tutuklu Kaldım' parçasını Ferman Akgül'le birlikte seslendirdi

02 Şubat 2018 01:48

Türk Sanat Müziği'nin güçlü sesi Muazzez Abacı, yeni albümünde Sezen Aksu'nun klasiklerine seslendiriyor. 

Abacı'nın yeni albümünde, Sezen Aksu’nun ‘Perişanım Şimdi’, ‘İkinci Bahar’, ‘Gidiyorum’, ‘Geri Dön’, ‘Hata’, ‘Tutuklu’, ‘Her Şeyi Yak’, ‘Sarı Odalar’, ‘Seni Kimler Aldı’, ‘Yazık Şu Geçen Zamana’ parçaları yere alıyor. 

Abacı, ‘Tutuklu Kaldım’ı ise Ferman Akgül’le birlikte seslendirmişti.

Lansmanı iki önce yapılan ve 6 Şubat'ta müzik marketlerde yer alacak albümün sosyal medyada yapılan tanıtımı şöyle:

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Sezen AksuMuazzez AbacıklasiklerFerman Akgülalbüm

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