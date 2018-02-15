Muazzez Abacı trafik kazası geçirdi

Türk Sanat Müziği sanatçısı Muazzez Abacı, İstanbul'da trafik kazası geçirdi. Abacı'nın durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Habertürk'ün haberine göre, zorunlu olmadıkça ikinci köprüden (Fatih Sultan Mehmet Köprüsü) geçmek istemediğini söyleyen ve o köprüden geçtikçe de hep kaza geçirdiğini belirten Muazzez Abacı'nın korktuğu başına geldi.

Şoförüne birinci köprüyü (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) kullanmasını söyleyen Abacı, trafik yoğunluğu nedeniyle yine ikinci köprüyü kullanmak zorunda kaldı.

Abacı, köprüyü geçtikten sonra kaza geçirdi. Usta sanatçının ve şoförünün durumu iyi.