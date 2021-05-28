Muayene sırasında hastasının bıçaklı saldırısına uğrayan doktor bir daha ameliyat yapamayacak

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Rahmi Kılıç, Ankara’da dün bıçaklı saldırıya uğrayan doktor Ertan İskender’in bundan sonra ameliyata yapmasını engelleyecek şekilde parmaklarından yaralandığını söyledi. Prof. Dr. Rahmi Kılıç, “Ortopedi uzmanı olmaya namzet bir arkadaş ve sağ elinden parmaklarını koparacak şekilde yaralanıyor. Doktor beye arkadan, sırtından yapılmış bir saldırı o nedenle çok olayı bilmiyor. Arkadaş cerrah, sağ eli, bir ortopedist için çok önemli, kullandığı parmaklar. Ameliyat yapmasını engelleyecek bir durum bu” dedi.

ANKA'da yer alan habere göre, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, Doktor Ertan İskender’in, poliklinikte hastası Bayram N. tarafından dün akşam bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralanması ile ilgili olarak bugün hastane önünde basın açıklaması yapıldı.

Olayla ilgili ayrıntıları paylaşan Başhekim Prof. Dr. Rahmi Kılıç, şunları söyledi:

“(Saldırgan) Hasta kronik bir hasta. Daha önce bizde ameliyat olmuş. Hasta yara yerine bağlı şikayetler için geliyor. Doktor arkadaşlar bir sıkıntı olmadığını söylüyorlar. Doktorumuz elinden bıçaklanıyor. Bu ileride mesleğini yapmasını engelleyecek bir durum. 3 yıllık yeterli eğitimini almış, ortopedi uzmanı olmaya namzet bir arkadaş ve sağ elinden parmaklarını koparacak şekilde yaralanıyor. Doktor beye arkadan, sırtından yapılmış bir saldırı o nedenle çok olayı bilmiyor. Arkadaş cerrah, sağ eli, bir ortopedist için çok önemli, kullandığı parmaklar. Ameliyat yapmasını engelleyecek bir durum bu. Hastayla sürekli ilgilenilmesine rağmen bunu yapıyor. Tasarlanmış bir şey bu. Öğlen gelmiş akşama kadar beklemiş. Acı olan bu. Yeterli cezanın verilmesi gerekiyor.”

Ankara İl Sağlık Müdürü Mehmet Gülüm de şu açıklamayı yaptı:

“Sağlık çalışanlarının evlerine böyle hüzünlü haberler göndermek bütün sağlık çalışanlarının moralini bozmuş durumda Son iki yıldır bakanlığımız tarafından özellikle sağlıkta şiddetle ilgili önleyici yasalar çıkarıldı. Bunların sahaya çok güzel yansımaları oldu. Mutlulukla takip ediyoruz. Sayın Bakan da dünden beri aktif şekilde takip ediyor. Hekim kardeşimizle görüştü. Bizler de her türlü gelişmeyi iletiyoruz. Bu süreçlerin bir daha tekrarlanmamasını umut ediyoruz.”

Ameliyatı başarıyla tamamlanan doktorun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ne olmuştu?

Dün akşam saatlerinde Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin poliklinik bölümünde asistan doktor Ertan İskender, poliklinikte hasta muayene ettiği sırada hastası Bayram N. tarafından elinden ve belinden bıçaklandı. Yaralanan Dr. Ertan İskender, hastanenin acil servisine götürülerek tedaviye alındı. Bıçaklı saldırgan Bayram N. ise hastanenin güvenlik görevlileri tarafından etkisiz hale getirilip, çağrılan polis ekiplerine teslim edildi.