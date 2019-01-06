T24 LogoT24 Logo
Spor

Muammer Yıldırım hastaneye kaldırıldı

ANTALYA (DHA) - Kayserispor ile Go Ahead arasında oynanan hazırlık maçında Muammer Zülfikar Yıldırım'ın dili boğazına kaçtı

06 Ocak 2019 22:43

ANTALYA (DHA) - Kayserispor ile Go Ahead arasında oynanan hazırlık maçında Muammer Zülfikar Yıldırım\'ın dili boğazına kaçtı.
Antalya\'nın Belek beldesinde hazırlıklarını sürdüren Kayserispor\'un Go Ahead ile karşılaştığı hazırlık müsabakasında maçı takip edenleri korkutan bir olay yaşandı.
Mücadelenin 2\'nci yarısının ilk dakikalarında yere yığılan ve dili boğazına kaçan Kayserisporlu file bekçisi Muammer Zülfikar Yıldırım\'a ilk müdahale sahada yapılırken, oyuncunun dili boğazından çıkartıldı. Muammer, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ANTALYA DHAKayserisporGo AheadMuammer Zülfikar YıldırımAntalya BelekKayserispor Go AheadMücadeleninKayserisporluMuammerFOTOĞRAFLI
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24