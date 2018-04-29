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BBC Türkçe

Muammer Kaddafi'nin oğlu serbest bırakıldı

2011'den bu yana Libya'daki Ebu Bekir el-Sıddık örgütünün elinde tutulan Muammer Kaddafi'nin en küçük oğlu Seyfülislam'ın afla serbest bırakıldığı açıklandı. Bu gelişmenin, Libya ve bölgedeki istikrarsızlığı artırması bekleniyor.

29 Nisan 2018 20:30

Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin tutuklu bulunan oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin afla serbest bırakıldığı bildirildi.

Muammer Kaddafi'nin en küçük oğlu Seyfülislam, Kasım 2011'den bu yana ülkenin batısındaki Zintan'da Ebu Bekir el-Sıddık örgütünün elinde tutuluyordu.

Öldürülen Albay Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam, babasının yerine geçecek kişi olarak görülüyordu.

Serbest bırakılmasının bölgedeki istikrarsızlığı daha da artırması bekleniyor.

Ebu Bekir el-Sıddık örgütü, Kaddafi'nin Cuma günü bırakıldığını söylediği ancak henüz onu gören olmadı.

Kaddafi, Nijerya'ya kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.

Örgüt, ülkenin doğusunda bulunan geçici hükümetin talebiyle af çıkarıldığını belirtti.

Kaddafi sonrası iki farklı Libya, batıdaki başkent Trablus ve doğudaki Tobruk'ta bulunan iki farklı hükümet arasında bölünmüştü.

Libya basınında oğul Kaddafi'nin ülkenin doğusundaki Bayda şehrindeki yakınlarının yanında olduğu ifade edildi.

Libya'nın başkenti Trablus'ta bir mahkeme, Muammer Kaddafi'nin oğlunu 2011'de savaş suçları işlediği gerekçesiyle idama mahkum etmişti.

Uluslararası Ceza Mahkemesi de, savaş suçlarından dolayı aranan Seyfülislam Kaddafi'nin teslim olması için müzakereler yürütüyordu.

44 yaşındaki Seyfülislam Kaddafi, Batı'yla köprülerin kurulması için gösterdiği çabalar ile babasının yürüttüğü sert rejimin reformcu yüzü olarak görülüyordu.

2011'den sonra Kaddafi karşıtı ayaklanmalar başladığında protestocuları öldürmek ve şiddeti teşvik etmekle suçlandı.

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