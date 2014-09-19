Muammer Güler'in Gezi tapesi: Basıyoruz odunu geçip gidiyorlar!

22 Temmuz operasyonunda tutuklanan polisler hakkında başlatılan soruşturma dosyasına, eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in iş adamı Ömer Faruk Kalyoncu ile 5 Haziran 2013’de yaptığı telefon görüşmeleri de girdi. Söz konusu görüşme Kalyoncu hakkında verilen dinleme kararı neticesinde takibe takıldı. Dosyadaki görüşme kayıtlarına göre Güler, Gezi Parkı’na müdahale konusunda dönemin Başbakanı olan Tayyip Erdoğan’ın inadından yakınırken, “Fas gezisi lütuf oldu” diyor. Grihat.com'un haberine göre, söz konusu tapede geçen konuşmalarda Güler, Erdoğan'ın da Gezi olayları konusunda inat ettiğini ve olayların büyüdüğünü söyleyerek, Gezi protestocularıyla ilgili, “Basıyoruz odunu geçip gidiyorlar” diyor.

Muammer Güler ile Kalyoncu arasında 5 Haziran 2013’te geçen ve tutuklu polislerin dosyasına "delil" olarak konulan görüşme kayıtları şöyle:

Kalyoncu: Sizce benim de kanaatim burada abi yumuşak bir konuşma

Güler: Ben ondan korkuyorum bu ibnelere zaten kızıyorlar yani gelir orda ters bir laf söyler ben bak sana söyliyim mi yine Allahın lutfüdur ki bu araya fas Tunus cezair girdi biliyor musun

Kalyoncu: Hı

Güler: Yoksa onları duman ederdi ya o gün ya ağabeycim işte Fatih… çapulcu diyo bir kadeh içen diyo adam diyo alkolik diyo ağabeycim onlar olmazki çok rahat bu konularda

Kalyoncu: Ya yanlışta orda işte bunları bir biri..

Güler: Ben ben birisi geldi dedi ki bu Tayyip Erdoğan dedi büyük şehir belediye başkanı olurken meyhaneleri dolaştı dedi tek tek

Kalyoncu: Hmm..

Güler: Mehmet Ali Şahin kerhaneye gitti dedi

Kalyoncu: Aynen öyle aynen öyle aynen öyle

Güler: Yaptığı zaman yine yapması lazım kucaklayıcı olması lazım abi içen içsin banane kardeşim

Kalyoncu: Abi ben biri gitse de cezair bundan üç saatlik yol gider, bu toplantıdan sonda aslında bunları anlatsa ikna etse yalvarsa yakarsa olmaz mı

'Başbakan inat etti, ortalık birbirine girdi'

Güler: Ya olmaz olur mu ağabeycim ya 1 mayısta

Kalyoncu: Hı

Güler: Orayı kapattı yalvardım, etmeyin eğlemeyin oo bi sürü bağırmalar şeyler, dedim bakın ben size yanlış bilgi vermem sayın başbakanım şimdi bu yok dedi abi inat etti aha ortalık birbirine girdi ne vardı o da o da şeylerin bir tanesiydi birikimlerin

Kalyoncu: Abi

Güler: Bir mayıs dedim orayı…

Kalyoncu: Bir mayıs var emek sineması var topçu kışlası var yavuz sultan selim var

Güler: Ayrıca işte.. yavuz sultan selim var iki tane ayyaş var

Kalyoncu: Hepsi var

Güler: Alkol yasası var şehir tiyatroları var o sanatçılarla filan uğraşmican abi ya

Kalyoncu: Hı hı

Güler: Ya şimdiye kadar şehir tiyatrosunu öyle götürdün adamlardan niye şey yapıyon abi ya dolaşıyon bu sanatçıların bir sürü adamı var takip edeni var bilmem nesi var ağabeycim ağaç işi var…..

'Basıyoruz odunu geçip gidiyorlar'

Kalyoncu: İnşallah abi, Ankara İstanbul’dan başka bir yerde var mı sıkıntı şu an

Güler: Yok Ankara İstanbul’un dışında bir şey. İstanbul’da yok İstanbul da yok da… Ankara

Kalyoncu: Ankara

Güler: Şu anda ankaraya yükleniyoruz, ankaraya yükleniyorlar

Kalyoncu: İyi

Güler: Başbakanlığa gelmek istiyorlar, oraya buraya istanbul’dai olay şöyle taksim alanına sıkıştırdığımız için şimdi adamları

Kalyoncu: Hı

Güler: Bazen çıkmıyorlar bazen beşiktaşı hedef alıyor bizimle dolaşıyorlar basıyoruz odunu geçip gidiyorlar ama