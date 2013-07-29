Güler: Zula'dan çıkan 8 adet silah, 21 bin 100 mermiye el konuldu

T24/ANKARA

CHP Mersin Milletvekili Vahap Seçer’in TBMM gündemine taşıdığı Taşucu’nda bir TIR’da “Karanlık Silahlar” bulunduğu iddiasını İçişleri Bakanı Muammer Güler doğruladı. Güler, Lübnan’dan Irak’a götürülmek istenen ve TIR’da “zula” tabir edilen özel yapılmış bölümlerine yerleştirilmiş 8 silah, 21 bin 100 mermiye el konulduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Muammer Güler, CHP’li Vahap Seçer’in Taşucu limanında “zula” içine gizlenmiş silahlara ilişkin iddiasını doğruladı. Güler, yakalanan 8 adet silah ve 21 bin 100 mermiye el konulduğunu silahların Lübnan’dan Irak’a gönderilmek istendiğini açıkladı.

Mersin’in Taşucu Limanı’da geçen Şubat ayında Lübnan'dan gemiyle gelen 9 TIR şüpheli bulunarak arama yapıldı. Aranan bir TIR’da jeneratör içine gizlenmiş, İsrail malı Uzi marka silahlar ele geçirildi. CHP Mersin Milletvekili Vahap Seçer, olayı Meclis gündemine taşıdı. Seçer’in Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a sorduğu sorulara cevap veren İçişleri Bakanı Muammer Güler, Irak plakalı TIR’da silah yakalandığını söyledi.

8 silah 21 bin mermi

Güler, “Önergeye konu edilen Irak plakalı bir TIR’la ilgili 15/02/2013 tarihinde Mersin ili Taşucu Gümrük Müdürlüğünde, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Taşucu Gümrük Muhafaza Müdürlüğü’nde görevli personel tarafından yapılan aramada tespit edilen 8 adet silah ve 21 bin 100 adet mermiye el konulmuştur” cevabını verdi. Güler ayrıca, TIR’ın yabancı uyruklu sürücüsü hakkında Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldığını bildirdi.

Zula’da Irak’a götürülüyordu

Silahların tip ve özellikleri hakkında bilgi vermeyen İçişleri Bakanı Seçer’in “Silahlar nereye götürülüyordu?” sorusuna “Bahse konu silah ve mermilerin Lübnan’da aracın zula tabir edilen özel yapılmış bölümlerine yerleştirilmiş olduğu, aracın Taşucu Limanı’ndan Irak’a transit olarak sevk edileceği anlaşılmıştır” yanıtını verdi.

Bakan Güler, silahların balistik incelemesinde herhangi bir suça karışmadıklarının tespit edildiğini bildirdi. Güler ayrıca silahların ve şüphelinin Irak veya Suriye’deki terörist gruplar ile bağlantısı olduğuna dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını belirtti.