Muammer Güler ve Barış Güler'e hakaret ettiği iddia edilen 10 kişiye suç duyurusu

17 Aralık operasyonlarının adından istifa etmek zorunda kalan eski İçişleri Bakanı Muammer Güler ve adı yolsuzluk iddialarına karışan oğlu Barış Güler, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden kendilerine hakaret ettiğini iddia ettiği 10 kişiden şikayetçi oldu.

Serpil Kırkeser’in Hürriyet’te yer alan haberine göre, Muammer Güler ve oğlu Barış Güler'in avukatı Mehmet Fehim Güneş, öğleden sonra Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na gelerek suç duyurusunda bulundu. Avukat Güneş dilekçesinde, Muammer Güler'in Mardin Milletvekili olduğu 2012 yılında 11 ay süre ile İçişleri Bakanlığı görevini layıkıyla ifa etmiştir. Diğer müvekkil Barış Güler ise müvekkil Muammer Güler'in oğlu olup serbest meslek erbabı olarak iş hayatını idame etmektedir" denildi

‘Takipsizlik kararı aldı’

Barış Güler'in 17 Aralık operasyonu kapsamında gözaltına alındığı ve hakkında takipsizlik kararı verildiği hatırlatılan dilekçede, Barış Güler tutuklandıktan sonra MHP Millletvekili Lütfü Türkkan, twitter’da Alper Terzioğlu nick nameyi kullanan şahsın müvekkil Barış Güler olduğunu sosyal medya üzerinden yaymaya çalışmıştır. Ancak Alper Terzioğlu nick nameyi kullanan şahıs, Barış Güler tutukluyken de bu hesabı kullanmıştır. Barış Güler hakkında takipsizlik kararı verildikten sonra sosyal medyada devlet büyükleri aleyhine hakaret içeren sözler sarf eden ve özellikle Mustafa Kemal Atatürk hakkında çok ağır hakaretler içeren twitleri atan bu şahsın, Barış Güler olduğu yönündeki algı yaratmaya yönelik operasyon yaygınlaşmaya başlamıştır" ifadelerine yer verildi.

‘Her iki müvekkile yönelik hakaret içeren söylemleri alenen ilan etmişlerdir’

Alper Terzioğlu ismiyle tweet atan kullanıcının Barış Güler olmadığına ilişkin açıklama yaptıkları da vurgulanan dilekçede, "Nick namelerini ve tweetlerini sıraladığımız şahıslar, Alper Terzioğlu nick namesinin kullanan şahsın müvekkil Barış Güler olduğunu yaymaya çalışmışlar ve her iki müvekkile yönelik hakaret içeren söylemlerini sosyal paylaşım sitesinde alenen ilan etmişlerdir" denildi. Dilekçenin sonuç kısmında Muammer Güler ve Barış Güler'e, twitter üzerinden "iftira" ve "hakaret" iddiasıyla 10 şüpheli hakkında dava açılarak cezalandırılması istendi.