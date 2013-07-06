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Muammer Güler: Taksim'de müdahale gayet doğal

İçişleri Bakanı Muammer Güler Taksim'de Gezi Parkı protestolarına yönelik polis müdahalesini 'Gayet doğal' sözleriyle savundu

06 Temmuz 2013 22:38

Akşam saatlerinde Taksim'de gösteri yapan gruba yönelik gerçekleştirilen polis müdahalesi hakkında açıklama yapan İçişleri Bakanı Muammer Güler, “İstanbul 'da tekrar kanunsuz gösteri için arayışlar, zorlamalar var. Polisimiz de buna izin vermiyor. Gayet doğal” dedi. 

İçişleri Bakanı Muammer Güler, parklarda ve genel yollarda toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenemeyeceğini belirterek, "Oralarda biz toplantı gösteri ve yürüyüşlerine izin veremeyiz, vermeyiz. orada toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmadan gezi parkını diledikleri gibi kullanabilirler" diyerek kanunsuz gösteriler karşısında polisin müdahale hakkının olduğunu vurguladı.

Güler ayrıca; "Çadır kurdurmayız. Kanunsuz toplantı ve gösteri yürüyüşü olursa TOMA'sıyla da polisiyle her türlü araç ve gereçle tabii ki oradayız. Şu anda İstanbul'da tekrar kanunsuz gösteri için arayışlar, zorlamalar var. Polisimiz de buna izin vermiyor. Gayet doğal" dedi.

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