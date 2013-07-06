Taksim'de protestolara polis müdahalesi, baroya göre 50'nin üzerinde gözaltı var

Taksim Dayanışması'nın çağrısıyla cumartesi akşamı 19.00'da gerçekleştirilmesi planlanan gösteriye polis müdahale etti. Akşam saatlerinde Taksim Anıtı'nın önünde toplanan kalabalık bir grup kendi arasında su savaşı başlattı. Ellerinde su tabancaları ve pet şişelerle birbirilerine su atan grubun savaşı yaklaşık 15 dakika devam etti. Uyarının ardından polis, eylemcileri kalkanlarla meydandan uzaklaştırdı.

Biber gazı sıkıldı

Polisin müdahalesi üzerine gruptakiler, çeşitli sloganlar attı. Grubun İstiklal Caddesi'nin girişini kapatması üzerine polis ekipleri, kalabalığa dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Daha sonra gruba, TOMA'lardan tazyikli su sıkılarak müdahale edildi. İstiklal ve Sıraselviler caddelerine dağılan göstericiler ile polisler arasında kovalamaca yaşandı. Ara sokaklarda biber gazı kullanan polis, bazı kişileri de gözaltına aldı.

İkinci müdahale de geldi

Taksim Dayanışması üyelerinin de aralarında bulunduğu gruptakiler, polisin geri çekilmesinin ardından İstiklal Caddesi'nin girişinde bir kez daha toplandı. Gruptakiler, İstanbul 1. İdare Mahkemesi'nden alınan karar metninin fotokopilerini, burada görevli polislere verdi. "Polisin burada bulunmasının hukuksuz olduğunu" iddia eden gruptakiler, Gezi Parkı'nın halka açılmasını talep etti. Bu arada, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin de beraberindeki partililerle buraya geldi. Çevik kuvvet ekipleri, İstiklal Caddesi girişinde barikat oluştururken, Taksim Dayanışması yetkilileri ve polis arasında görüşme yapıldı. Öte yandan, polisin daha önceki müdahalesiyle ara sokaklara dağılan göstericiler de İstiklal Caddesi girişine geldi. Polis, uyarılara rağmen dağılmayan gruba TOMA'lardan sıkılan tazyikli suyla müdahale etti. Müdahaleden, Gürsel Tekin ve beraberindeki bazı partililer de etkilendi. Ara sokaklara kaçan gruptakilerden bazıları gözaltına alınırken, Taksim'e giriş-çıkışlar polis tarafından kapatıldı.



CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin, yanındakiler tarafından gözüne solüsyon sürülmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bizim burada ne yaşadığımızı anlatmamıza gerek yok. Sizinle beraber yaşadık. Bunu objektif bir şekilde anlatmanızı bekliyoruz. Bizim milletvekili olmamız da zaten burada bir işe yaramıyor" dedi. Tarlabaşı girişi ve Cumhuriyet Caddesi'nde de polis, toplanan gruplara biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti..

İstanbul Barosu: 52 gözaltı

İstanbul Barosu, gün boyunca Taksim'de yaşanan gösterilerde, güvenlik güçlerinin 50'den fazla kişiyi gözaltına aldığını duyurdu. Polisin göstericilere yönelik müdahalesi ara sokaklarda saatlerce devam etti.