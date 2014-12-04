Muammer Güler: Reza Zarrab için referans oldum

17 Aralık operasyonunun ardından rüşvet ve yolsuzlukla suçlanan eski İçişleri Bakanı Muammer Güler dün, Meclis Soruşturma Komisyonu’nda 3.5 saat ifade verdi. Reza Zarrab’ın şirketi için Çin’de bir bankaya referans mektubu yazdığını kabul eden Güler, “Referans oldum, ama bir menfaat temin etmedim” diye konuştu.

Güler, savunmasının ilk bölümünde 50 sayfalık bir metin okudu. Güler’in ifadesinde Komisyon Başkanı Hakkı Köylü başta olmak üzere çok sayıda AKP milletvekilinin özellikle malvarlığı hareketleri ve servet artışıyla ilgili daha fazla soru yöneltmeleri dikkat çekti. Güler’e yöneltilen sorular ağırlıklı olarak şöyle:

Reza Zarrab için koruma polisi görevlendirmek ve araçlarına emniyet şeridini kullanma imtiyazı vermek. Zarrab’la birlikte gözaltına alınan bazı şüphelilerin ve yakınlarının yasaya aykırı olarak istisnai yoldan Türk vatandaşlığına geçirilmesini sağlamak. Zarrab’ın usulsüzlükleriyle ilgili basında çıkacak haberlerin engellenmesi için girişimde bulunmak.

Bazıları montaj

Güler, toplantının ardından yaptığı açıklamada, “Komisyonun hukuksuzlukları tespit edeceğine ve hakikate ulaşacağına inanıyorum, kendilerine de güveniyorum” dedi.

Güler savunmasında tapelerin tamamını reddetmeyerek, “Bazıları montajlanmış, bazıları cımbızlanmış. Yasal değil. Bir bakan takip edilemez” dedi.

Zarrab’ın şirketi için Çin’de bir bankaya referans mektubu yazdığını kabul eden Güler, “Referans oldum, ama bir menfaat temin etmedim” diye konuştu. Güler, Zarrab’a trafikte geçiş üstünlüğü sağlamaya yönelik plaka tahsisi ve koruma verilmesiyle ilgili de “Valiliğin yetkisinde. Koruma Daire Başkanlığı’na başvurulmuş. Benim bir şey yapmama gerek yok, normal prosedür” görüşünü bildirdi. Güler, oğlunun genç yaşta başarılı bir işadamı olduğunu ve Zarrab’a aylık 30 bin dolar karşılığı danışmanlık hizmeti verdiğini söyledi.