Muammer Güler polisi 3 konuda uyardı



Gezi Parkı eylemlerinin ardından İçişleri Bakanı Muammer Güler'den polise üç konuda uyarı geldi. Valiliklere genelge gönderen Güler, polisi gaz bombası, sopa ve pala gibi materyallere karşı uyardı.

Güler'in gönderdiği genelgede, "40 metreden yakın gruplara tüfekle gaz bombası atmayın. Sopa gibi mevzuata aykırı materyallerle müdahale etmeyin. Eylem yapan gruplara karşı tepki gösteren kişilerin, sopa, pala gibi materyallerle müdahale etmelerine izin vermeyin." maddeleri yer aldı.

Sivil polis yeleği giymeli

NTV'de yer alan haberine göre, İçişleri Bakanı Güler, valiliklere gönderdiği genelgede son günlerde meydana gelen toplumsal olaylarda sivil polislerin mevzuat dışı tutum ve davranışlar sergilediğinin gözlendiğine dikkat çekti. Bu tür eylemlerde görev alan sivil polislerin mutlaka polis yeleği giymeleri ve mevzuata uygun araç-gereçlerle görev yapmaları uyarısında bulundu. Eylemlerde bazı kişi ve grupların eylemcilere, sopa ve pala gibi materyallerle saldırıda bulunduğunu hatırlatan Güler, bu tür girişimde bulunan kişilere derhal müdahale edilmesi ve adli makamlarca haklarında işlem yapılmasının sağlanması talimatı da verdi.

İçişleri Bakanı, eylemlerde 40 metreden daha kısa mesafede bulunan gruplara karşı öncelikle gaz el bombaları ile gaz püskürtücü tüpler ve el spreyleri kullanılması talimatı verdi. Tüfekle atılan gaz fişeklerinin 40 metreden yakın mesafelerde kullanılmamasını istedi. Güler ayrıca, gaz fişeklerinin direkt olarak eylemciler ve kişiler hedef alınarak kullanılmaması ve müdahalelerin kamera ile kayıt altına alınmasının sağlanması konusunda da uyarıda bulundu.