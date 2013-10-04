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Muammer Güler: Hasan Ferit cenazesinde silahların niçin hazırlandığını biliyoruz

Emniyet, Hasan Ferit Gedik’in Gazi Mahallesi'nde düzenlenen cenazesinde kalaşnikof, pompalı tüfek ve tabancayla yürüyen silahlı kişilerin tespit edilmesi için çalışma başlattı

04 Ekim 2013 15:26

İçişleri Bakanı Muammer Güler, Gülsuyu’da uyuşturucu karşıtı yürüyüşte yaşamını yitiren Hasan Ferit Gedik’in cenaze töreni sırasında bazı kişilerin silahla katılmasına ilişkin, “O silahların ne niçin hazırlandığını biliyoruz. Bunlarla ilgili tespit çalışmaları sürüyor, kanunun gereği yapılacaktır” dedi.

 İçişleri Bakanı Muammer Güler, açıklamalarda bulundu.

Güler’in açıklamaları özetle şöyle;

“İşin üzücü olanı cenazesinin istismar edilmesidir. Ailesi üzerine büyük baskı uygulanmıştır. Örgütün propagandası bu işin içine katılmıştır.

Cenaze töreninde DHKP-C terör örgütü ve sempatizmanların hazırladığı bir başka provaksyonla karşı karşıya kaldık.

Orada yapılmak istenen, polisin olaylara müdahale etmesi sağlanacak, o cenaze ortamındaki gerginlik kullanacak, çok daha büyük olaylara sebebiyet verilecektir.

O silahların niçin hazırlandığını biliyoruz. Bunlarla ilgili tespit çalışmaları sürüyor, kanunun gereği yapılacaktır.

Ne uyuşturucu çetelerine, ne yasadışı örgütlerine ne şehir eşkıyalarına asla müsammaha edilmeyecektir."

 

17 tutuklama

 

Öte yandan, Hasan Ferit Gedik’in ölümü ve 4 kişinin de yaralanmasıyla ilgili olarak gözaltına alınan 17 şüpheli İstanbul Adalet Sarayı’na getirildi.

Nöbetçi hakimlik, 14 şüphelinin "adam öldürmeye teşebbüs", "kasten adam öldürme", "kasten adam yaralama", "yağma" ve "uyuşturucu ticareti yapmak" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı. Adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest kalanlar hakkında yurt dışına çıkış yasağı konuldu.

Maltepe'deki silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 22 şüpheliden 5’i daha önce serbest bırakılmıştı.

Sarıyer ilçesine bağlı Armutlu semtinde tutulan Hasan Ferit Gedik’in cenazesinin Gülsuyu’na götürülmesine izin verilmemişti. Üç gün sonra cenazeye izin çıkarılmasının ardından Gedik’in cenazesi Gazi Mahallesi’nde toprağa verilmişti.

Cenaze töreni sırasında yüzleri kapalı bazı örgüt mensupları havaya ateş açmıştı.

 

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