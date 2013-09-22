Muammer Güler: Ankara'daki polis evi saldırısı çözüm sürecini baltalamaya yönelik

İçişleri Bakanı Muammer Güler, Ankara polis evi saldırısının "çözüm sürecini baltalamaya yönelik olduğunu, saldırının kısa bir sürede aydınlanmasının da polisin bir başarısı olduğunu belirtti.

Bakan Güler, "Maalesef iki hain saldırı oldu. Olayın hemen akabinde 2 bin kişinin üzerindeki bir ekip bir anda harekete geçirildi ve tüm seçenekler değerlendirilerek yoğun bir arama tarama faaliyeti yapıldı. Havadan yapılan takipler var, teknik takipler var, Mobese takipleri var. Sonuçta 2 terörist biri ölü, biri yaralı olarak ele geçirildi. Silahla karşılık verilerek maalesef bir polisimiz ayağından hafif şekilde yaralandı. Bu saldırı alçakça ve haince bir saldırıdır ve insanlık dışı bir saldırıdır. Çünkü polis evine yapılan saldırı atılan roket, orada birçok masum insanın birçok sivil insanın ölümüne sebep olabilirdi. Daha önce maalesef benzer saldırılarda da benzer bir şekilde hedef gösterilmeksizin tamamen insanlık dışı bir saldırı yapılmıştı. Onun için kınıyor ve terörün gerçek yüzü acımasız yüzünün de bu olduğunu biliyoruz" dedi.

Bakan Güler, Ankara’da yakalanan kişilerle ilgili yapılar ilk tespitlerde "bölücü, yasadışı sol bir örgütün mensupları olduğunun" baştan belli olduğunu söyledi. Güler sözlerini şöyle sürdürdü: "DHKP-C militanı ölü olarak ele geçirilen teröristin 19 Mart tarihinde AKP merkez binasına yapılan saldırıyı gerçekleştiren kişi olduğu tespit edildi. Diğer kişi de daha önceki yasadışı faaliyetlerinden dolayı takibimiz altında olan biriydi. Daha önce Yunanistan ’a gidip geldiğini biliyoruz. Ama polisimiz çok başarılı bir şekilde operasyon gerçekleştirdi. Eylem yapılan bölge henüz daha tam olarak faaliyete geçen bir bölge değildi. Reklam panolarının arkasına saklanarak gerçekleştirilmiş bir eylemdi. Nitekim o bölgeyi yeniden gözden geçireceğiz. Ben bu menfur olayın faillerinin yakalanması ve etkisiz hale getirilmesi konusundaki polisimizin çalışmasını takdirle ifade ediyorum. Ama terörün hedefinde nelerin olduğunu gösterebilmesi açısından son derece çarpıcı bir örnek daha karşımızda oldu."

Saldırının çözüm sürecini baltalamaya yönelik olduğunu söyleyen Güler, " Türkiye ’nin son yıllarda son dönemde yaşadığı güçlü bir iradeyle yürütmeye çalıştığı çözüm sürecini baltalaması için önemli gayretler var. Bunların hepsini biliyoruz. Birçok örgüt bu konuda amaçları farklı da olsa bir eylem beraberliği içerisinde bulunuyorlar ama bunların hiçbirinin sonuç alması mümkün değildir. Huzur ve güveni bozmak için yapılan çabalardan bir sonuç elde edilemez. Bu konudaki çabamız gayretimiz devam edecektir. Geçmiş olsun diyorum" dedi.

Kayseri’de ele geçirilen silahların kimyasal silahlarla bir ilgisinin olmadığını ifade eden Bakan Güler şunları söyledi: "Değerli arkadaşlar kimyasal gazla şimdilik bir ilgisi yok. Bir silah ele geçirilmiş bunu ne olduğunu arkadaşlarımız araştırıyorlar. Suriyeli bir şahıs, ikisi Türkiye’den şahıs hangi amaçla getirildi. Değişik zamanla böyle silahlar ele geçirilebiliyor. Bakılıyor şu anda teknik inceleme yapılıyor ne olduğunu ortaya çıkaracağız."