Dikmen'deki Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ve polisevine roketli saldırı

Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Polisevi’ne roketatarlı saldırı sonucu şans eseri sadece maddi hasar oluştu. Saldırganlar saat 21.30’da önce EGM’nin yeni yapılan ek binasına, 3 saniye sonra da Polisevi’ne iki roket attılar.

Roketlerin birisi EGM’nin sosyal hizmetler ek binasının 3. katının duvarına diğeri ise Polisevi’nin 1. katının duvarına isabet etti. Genel müdürlük ile polisevinin ortasındaki benzinliğe roketlerin isabet etmemesi ise büyük bir faciayı önledi. Patlamaların ardından olay yerine çok sayıda terör, özel harekat ve istihbarat polisi sevk edilirken iki bina da güvenlik şeridi ile çevrildi.

Kentte alarm verildi

Olası bir üçüncü patlama ihtimaline karşı da bomba imha uzmanları bölgede geniş çaplı inceleme yaptı. Olay yerine ayrıca frekans karıştırcılar gönderildi. Ek binada mesai bitimi nedeniyle az kişinin bulunduğu, Polisevi’nde ise misafirlerin olduğu öğrenildi. Patlamanın ardından polisevinde kalanlar kendilerini panikle dışarı attı. Kentte alarm verildi. Birçok yol trafiğe kapatıldı.

Saldırıdan sonra kaçtılar

Saldırganları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı. Saldırının gerçekleştiği noktada yapılan aramalarda ise bir sırt çantası, patlamamış roketatar mermisi ve sol bir örgüte ait olduğu belirtilen flama bulundu. Roket incelenmek üzere götürüldü. Saldırganların şiddetli patlamanın ardından paniğe kapılarak üçüncü roketatarı atmadan olay yerinden kaçtıkları değerlendiriliyor.

Keşif yapmışlar

Terör uzmanları saldırının gerçekleştirildiği yer göz önüne alındığında saldırganların önceden keşif yaptığı değerlendirmesinde bulundu. Uzmanlar, “Seçilen nokta her iki binayı da hedefleyecek bir yer. Kör nokta olması MOBESE ve güvenlik kameralarının noktayı görmemesi de saldırganların yeri bilinçli seçtiklerini gösteriyor. Ayrıca bulunan nokta kısa sürede hem araçla hem de Dikmen Vadisi içine giderek kaçma olanağı sağlayan bir yer. Saldırganların saldırıyı gerçekleştirmek için bilinçli bu yeri seçtikleri belli” dediler.

Muammer Güler: 3 roketatar kullanılmış

İçişleri Bakanı Muammer Güler, Ankara'daki roketatarlı saldırılar hakkında açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanı Muammer Güler saldırıyla ilgili olarak, “Emniyet Genel Müdürlüğü’nün sosyal hizmetler binası olarak kulanılan ek binasının 3. katına, polisevinin ise 1. katına iki adet roketatar mermisi isabet etmiştir. Can kaybı ve yaralımız yok. Saldırganlar Çetin Emeç yolu üzerindeki kaldırımda çalılıkların arasından ateş etmişler. Ateş ettikleri noktada patlamamış bir roketatar mermisi, bir sırt çantası ve bir örgüte ait bez parçası bulunmuştur. Faillerin yakalanması için bütün birimlerimiz harekete geçti. Faillerin araba veya Dikmen Vadisi’ne girerek kaçtıklarını değerlendiriyoruz” dedi.

Güler, olay yerine bırakılan bez parçasının hangi örgüte ait olduğu sorusuna ise, “Şu anda bir önemi yok. Yanıltma amaçlı bırakılmış olabilir. Her türlü incelememiz sürüyor” dedi.