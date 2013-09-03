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Politika

Muammer Güler: 46 bin 195 köy korucusu var

Muammer Güler, 1 Şubat 2013 tarihi itibariyle 46bin 195 geçici köy korucusu olduğunu söyledi

03 Eylül 2013 17:43

Hülya Karabağlı / Ankara

İçişleri Bakanı Muammer Güler, Türkiye genelinde 1 Şubat 2013 tarihi itibariyle 46bin 195 geçici köy korucusu olduğunu söyledi. Güler’in verdiği bilgiye göre, bir köy korucusu 849 lira 12 kuruş  maaş alıyor.

 

Köy korucuları genel sağlık sigortası kapsamında

 

Güler, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın,  “Geçici Köy Korucularının Özlük Haklarına”  ilişkin soru önergesini yanıtladı. Bir köy korucusunun Ocak 2013 tarihi itibariyle 849,12 TL maaş aldığını söyleyen Güler, bu ücret üzerinden herhangi bir vergi alınmadığını, kesinti yapılmadığını ve bu ücretin peşin olarak koruculara ödendiğini söyledi. Memur maaşlarına göre korucuların maaşlarının artırıldığını da belirten Bakan, 01.01.2012 tarihinden itibaren tüm geçici köy korucularının Genel Sağlık Sigortası kapsamına alındığını söyledi.
 

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