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Muammer Güler, 17 Aralık'ta oğlu gözaltına alınınca Başsavcı'yı aramış!

17 Aralık yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan Muammer Güler’in oğlu Barış Güler’in gözaltına alındığında telefonda yaptıkları görüşme 'Haramzadeler' isimli Twitter hesabı tarafından yayınlandı

13 Şubat 2014 18:04

Arzu Yıldız/ Ankara
 
Dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler’in, oğlu Barış Güler 17 Aralık yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınınca dönemin İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Turan Çolakkadı’yı aradığı ortaya çıktı. 

17 Aralık yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan Muammer Güler’in oğlu Barış Güler’in gözaltına alındığında telefonda yaptıkları görüşme “Haramzadeler” isimli Twitter hesabı tarafından yayınlandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında okuduğu kayıtlara göre, Muammer Güler’in “Evde kaç para var” soru üzerine Barış Güler, “Kendi param üç beş kuruş kalan param”, “1 trilyon civarı param var o kadar” ifadelerini kullandı.

 

Çolakkadı doğruladı

 

Güler’in oğlu ile görüştükten sonra aynı gün dönemin İstanbul Başsavcısı Turan Çolakkadı’yı aradığı öğrenildi. T24’e konuşan Çolakkadı, görüşmeyi doğrularken “O gün birçok kişi aradı. Faks çekenler oldu” dedi.
 
Alınan bilgilere göre, Güler, Çolakkadı’ya “Oğlum Reza’nın (Zarrab) gayri resmi danışmanlığını yapıyor” dedi ve soruşturma konusunda bilgi istedi; ancak Güler’e bilgi verilmedi.
 
Çolakkadı, ilgili konuşmaya dair “Tam detayı ile hatırlamıyorum, aradan zaman geçti. Ama bilgi isteyenlere ve telefonda savunma yapanlara bunları dilekçe vererek yapmalarını söyledik” dedi.

 

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