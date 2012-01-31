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Politika

Muammer Aksoy anıldı ANKARA (A.A)

31 Ocak 2012 18:42

-Muammer Aksoy anıldı ANKARA (A.A) - 31.01.2012 - Prof. Dr. Muammer Aksoy, öldürülüşünün 22. yılında mezarı başında anıldı.  Aksoy'un, Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki mezarı başında düzenlenen törene, eşi Ülkü ile çocukları Işık ve Arın Aksoy'un yanı sıra, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın, Türk Hukuk Kurumu Başkanı Tuncay Alemdaroğlu, Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı Tansel Çölaşan ile bazı avukatlar katıldı. Törende, bir dakikalık saygı duruşunun ardından konuşmalar yapıldı.  CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın, Aksoy'un cumhuriyet çınarı altında yetişmiş, aydın, yurtsever bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olduğunu söyledi.  Türkiye'de, aydını vatandaştan koparmaya çalışan güçler olduğunu ileri süren Günaydın, ''Geçmişteki tezgahlar farklıydı, bugünkü tezgahlar farklı ama cumhuriyet çınarı ve o temel çınarı destekleyecek yeni aydın, yurtsever kuşağı yetiştirmek bizim temel görevimiz'' ifadelerini kullandı.  Türk Hukuk Kurumu Başkanı Tuncay Alemdaroğlu ise, her yıl demokrasi haftası kapsamında Uğur Mumcu'yu, Muammer Aksoy'u, Bahriye Üçok'u, Ahmet Taner Kışlalı'yı andıklarını ifade ederek, ''Birçok aydınımızı yitirmenin acısıyla hem de onların yapmış olduğu kavganın ve onların çizdikleri yolu içimize sindirerek bir kez daha birbirimizden güç alarak bu mücadeleye devam etmek için toplanıyoruz'' dedi. Konuşmaların ardından ailesi ve törene katılanlar, Aksoy'un mezarına çelenk bıraktı.

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