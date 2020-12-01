Mualla Irmak cinayeti 15 yıl sonra aydınlatıldı; katil itiraf etti

İstanbul Çağlayan'da 2005 yılında ağzı bantlı halde 23 yerinden bıçaklanmış olarak bulunan 45 yaşındaki Mualla Irmak cinayetiyle ilgili Irak uyruklu Muhammet Kemal Majit B.(38) gözaltına alınmıştı. Mazjit B. cinayeti itiraf etti.

Çağlayan'da bir Jinekologun muayenehanesinde çalışan 45 yaşındaki Mualla Irmak, öldürülmüş olarak bulunmuştu. 3 çocuk annesi kadının ağzının bantlandıktan sonra 23 yerinden bıçaklandığı tespit edilmişti. Polis olaydan sonra geniş çaplı soruşturma yapmış ancak bir şüpheliye ulaşılamamıştı.

Serkan G. cezaevinde kalp krizi geçirerek öldü

2016 yılında harekete geçen savcılık olayın faili olarak Serkan G. adlı bir kişiyi gözaltına almıştı. Mualla Irmak'ın atletinde DNA'sı bulunduğu öğrenilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Mahkeme aşamasının hiçbir bölümünde cinayet işlediğini kabul etmeyen, ayrıca Adalet Bakanlığına çok sayıda suçsuz olduğunu anlatan mektup yazdığı öğrenilen Serkan G., yargılanmasına devam edilirken, 2018 yılında Silivri cezaevinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Ölümünden sonra da yargılanmasına devam edilen şüpheli hakkında 2019 yılında mahkeme cinsel saldırı, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, kasten öldürme ve delilleri karartma suçlarından müebbet hapis cezası vermişti.

Soruşturma yeniden açıldı

Cinayet dosyası bu şekilde kapanmıştı. İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın göreve gelmesinin ardından Cinayet Büro Amirliği tarafından eski cinayet dosyalarına yönelik çalışmalar sırasında ekipler, Mualla Irmak'ın öldüren kişilerin birden fazla olabileceğini fark ederek yeniden soruşturma açtı. Eski dosya kapandığı için Cumhuriyet Savcılığından yeniden soruşturma numarası alınarak yeni bir dosya açıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yaklaşık 2 ay süren çalışmanın ardından cinayetin meydana geldiği tarihte Çağlayan'da bir tornacıda çalışan Irak uyruklu Muhammet Kemal Majit B.'in olay günü işyerine geldiği belirlendi. Bunun üzerine aranmaya başlanan şüphelinin izi Beyoğlu'nda bulundu. Bir araç kiralama şirketinde çalıştığı öğrenilen şüpheli önceki gün gözaltına alındı.

Cinayeti 15 yıl sonra itiraf etti

Yapılan parmak izi incelemesinde öldürülen Mualla Irmak'ın ağzının kapatıldığı bantta bulunan parmak izinin şüpheliyle eşleştiği tespit edildi. Bu gelişme üzerine Cinayet Büro Amirliğinde sorgulanan şüpheli suçunu itiraf etti.

Cinayet Büro Amirliğinde verdiği ifadesinde suçu o dönem arkadaşı olarak Serkan G. ile birlikte yaptıklarını söyleyen Muhammet Kemal Majit B. "Serkan'la o dönemde arkadaştık. Biriyle uzun süre hararetli bir şekilde telefonla konuştuktan sonra beni çağırıp bir yere gideceğimizi söyledi. Birlikte jinekologun muayenehanesine geldik. Onlar kadınla birlikte bir odaya girdiler. Bir süre sonra içerden bağırış sesleri geldi. Serkan beni içeri çağırdı. Benden birkaç bıçak darbesi de benim vurmamı istedi. Ben de 4-5 kez bıçakladım." dedi.

Polisteki ifadesinde daha sonra kanları temizlediklerini anlatan Muhammet Kemal Majit B. "Orada bulduğumuz bir kova ve fırçayı kullanarak içeriyi temizledik. Daha sonra birlikte dışarı çıkarak kaçtık." dedi.

Türkiye'ye 2000 yılında giriş yaptığı öğrenilen Muhammet Kemal Majit B.'nin yapılan parmak izi incelemesinde farklı isimler kullandığı 6 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi. Şüphelinin daha önceden ruhsatsız silah bulundurmak, evrakta sahtecilik gibi suçlardan gözaltına alındığı ortaya çıktı. Şüphelinin işlemlerinin tamamlanmasını ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.