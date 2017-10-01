MTV zammına 'füze'li tepki!

Bursa'da, Türkiye Kamu Sen İl Temsilcisi Selçuk Türkoğlu ve arkadaşları, Motorlu Taşıtlar Vergisi'ne (MTV) yüzde 40 zammı, AKP Bursa İl Teşkilatı önüne koydukları temsili füze ile protesto etti.

Bursa'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda toplanan Türkiye Kamu-Sen İl Temsilcisi Selçuk Türkoğlu ve sendika üyesi arkadaşları, hükümetin MTV'ye 2018 için yapacağı belirtilen yüzde 40'lık zammı 'füze' ile protesto etti. AKP il binasının bir araya gelen grup adına konuşma yapan Selçuk Türkoğlu, kamuoyunun gündeminde Rusya'dan alınacak S-400 füzesi varken, bir gece ansızın AKP yapımı vatandaşa güdümlü MTV 40 zam füzeleri ile karşılaştık. Anlaşılan o ki bu zam vatandaşın canını fena yakacak" diye konuştu.



Konuşmanın ardından grup, üzerinde 'Vatandaşa güdümlü MTV 40 Zam Füzesi AKP Yapımı' yazılı 4 metre boyundaki temsili füzeyi AKP il binasının önüne bıraktı. Grup daha sonra dağıldı.