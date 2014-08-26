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Kültür-Sanat

MTV Video Müzik Ödülleri’nde Beyonce ve Miley Cyrus ağladı

2014 MTV Video Müzik Ödülleri, Pazar gecesi California eyaletine bağlı Inglewood kentindeki 'Forum' gösteri merkezinde düzenlenen törenle sahiplerini buldu

26 Ağustos 2014 13:13

California’nın Iglewood kentindeki ‘Forum’ gösteri merkezinde düzenlenen törenle 2014 MTV Video Müzik Ödülleri sahiplerini buldu. Video klipleriyle ödül alan Beyonce ve Miley Cyrus törende gözyaşlarını tutamadı. Geçen pazar günü düzenlenen tören Ferguson'da polis tarafından vurularak yaşamını yitiren Michael Brown için saygı duruşu ile başladı. 

 

Beyonce’yi ağlatan sürpriz

 

Hürriyet’te yer alan habere göre, Michael Jackson Video Vanguard Ödülü’nün bu yılki sahibi olan Beyoncé, ödülünü eşi Jay-Z’in elinden aldı. 

Eşine sürpriz yapan ünlü rapçi Jay-Z kızları Ivy Blue ile mini bir konser veren Beyoncé'ye eşlik etti. Dünyaca ünlü şarkıcı bu sürpriz karşısında gözyaşlarına hakim olamadı.

 

Miley Cyrus ödülünü almaya evsiz bir adamı gönderdi

 

Geçen yıl MTV Müzik Ödülleri töreninde Robin Thicke ile birlikte yaptığı seksi dansla eleştiri konusu olan Miley Cyrus bu yılki törene de damgasını vurdu. Ama tamemen başka bir şekilde... 
'Wrecking Ball' şarkısının video klibiyle Yılın Videosu dalında ödül kazanan Cyrus, plaketini almaya Jesse adında bir evsiz genç adamı sahneye gönderdi. 

 

‘1.6 milyon genç evsiz adına kabul ediyorum’

 

Törene Cyrus ile birlikte giden ve sahneye çıkıp genç şarkıcının ödülünü onun adına alan 22 yaşındaki Jesse bir de konuşma yaptı.

Sunucu Jimmy Fallon'ın kendisine uzattığı mikrofona konuşurken gergin olduğu gözlenen genç "Benim adım Jesse. Bu ödülü ABD'deki açlıktan kıvranan, hayatlarını kaybeden, korku içindeki 1.6 milyon genç evsiz adına kabul ediyorum. Biliyorum çünkü ben de onlardan biriyim" dedi. 

 

Miley Cyrus gözyaşlarını tutamadı

 

Miley Cyrus, kendisi adına ödülü kabul eden Jesse'nin konuşmasını izlerken gözyaşlarını tutamadı. 
Cyrus, Jesse adındaki bu evsiz genci bu tür insanlara yardım elini uzatan My Friend's Place adlı vakfa yapılan yardımları çoğaltmak amacıyla geceye davet etti.

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